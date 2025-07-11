شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ربطت الأبحاث بين الاكتئاب وأمراض القلب.. نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

ترتبط الصحة العقلية والجسدية ارتباطًا وثيقًا، حيث أثبت عدد من الأبحاث وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين الاكتئاب وأمراض القلب، حيث يمكن أن تؤثر إحدى الحالتين على الأخرى.

وبحسب موقع "Very well health" ، غالبًا ما يزيد تشخيص أمراض القلب بسبب التوتر المزمن، وقد يؤدي الاكتئاب إلى عادات غذائية غير صحية وقلة النشاط البدني، مما يؤثر سلبا على القلب وأنظمة الجسم الأخرى .

العلاقة بين الاكتئاب وأمراض القلب

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على العناية الذاتية، مما يؤدي إلى سلوكيات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، و تشمل هذه السلوكيات ما يلى:

الإفراط في تناول الطعام

التدخين

قلة ممارسة الرياضة

استخدام الأدوية بشكل غير صحيح

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التوتر المصاحب للاكتئاب إلى ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب، وارتفاع مستويات الكورتيزول، وهى العوامل التي يمكن أن تساهم في تراكم الكالسيوم في الشرايين، واضطرابات التمثيل الغذائي ، وأمراض القلب .

النساء يواجهن خطرًا أعلى

وتعد النساء المصابات بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والسمنة، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، بجانب انخفاض هرمون الإستروجين، وهو هرمون يحمي القلب، خلال فترة انقطاع الطمث، مما قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

الاكتئاب يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب

الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب لكن تم تشخيصهم بالاكتئاب، لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب، بسبب تأثير التوتر والالتهاب على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويؤثر الاكتئاب أيضًا على العادات الصحية، والذى يقلل من احتمالية اتباع المصاب به نظامًا غذائيًا صحيًا، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول أي أدوية ضرورية، كذلك الإقبال على التدخين خاصة عند التعرض للتوتر، وتؤدي هذه العوامل إلى إجهاد القلب وقد تؤثر سلبًا على قدرة الجسم على إصلاح وظائف القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها.

الاكتئاب بعد نوبة القلب

إن التعرض لحدث قلبي، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو جراحة القلب، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من الأمراض العقلية.

وغالبًا ما يتطلب التعافي تغييرات جذرية في نمط الحياة، لأن الخوف من تكرار الحدث وضعف القدرات البدنية قد يؤثران بشكل كبير على صحتك النفسية، وقد تؤدي هذه العوامل إلى سلوكيات ترهق القلب أكثر، مما يقلل من فرصة الشفاء التام.

إدارة الاكتئاب مع أمراض القلب

خيارات إدارة الاكتئاب متشابهة سواءً كانت مصاحبة لأمراض القلب أم لا، و سيقرر الطبيب ما إذا كان العلاج النفسي أم الأدوية أم مزيجًا منهما هو الأنسب للمصاب .

العلاج النفسي : يتضمن هذا العلاج ، المعروف أيضًا باسم "العلاج بالكلام"، تقنيات محددة للمساعدة في تغيير أنماط التفكير أو السلوكيات أو المشاعر التي يمكن أن تزيد من الاكتئاب.

الأدوية : تعمل مضادات الاكتئاب، عن طريق زيادة بعض المواد الكيميائية في الدماغ للمساعدة في تحسين الحالة المزاجية واستجابات التوتر.

تشمل الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتخفيف الاكتئاب ممارسة الرياضة، مع مراجعة الطبيب المعالج في حالة وجود إصابة بأمراض القلب، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظام غذائي صحي.

كيف يؤثر القلق على أمراض القلب

يمكن أن يكون للقلق تأثيرٌ عميق على وظائف الجسم. أي شخص عانى من القلق أو نوبة هلع يعرف الأعراض التالية: ضيق التنفس، وتسارع نبضات القلب، وحتى آلام الصدر. تُسبب هذه التفاعلات الجسدية ضغطًا على القلب، وقد تكون أكثر خطورةً على من يُشخَّص بأمراض القلب .