شكرا لقرائتكم خبر عن آدم الشرقاوى يكشف معاناته.. كيف تسبب السمنة الجلطات وضبابية الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

خرج الفنان الشاب آدم الشرقاوي عن صمته الطويل، ليشارك جمهوره جانبًا خفيًا من معاناته خلال العامين الماضيين. فبعد غياب ملحوظ عن الساحة الفنية والإعلامية، كشف آدم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أن وراء هذا الغياب أزمة صحية ثقيلة، سببها الرئيسي الوزن الزائد والسمنة المفرطة التي أثرت على جسده وعقله في آن واحد.

قال الشرقاوي: "كنت قرابة 110 كيلو، ماكنتش قادر أتنفس، ولا أفكر بوضوح، مفاصلي بتوجعني، وكنت بعاني من جلطات في رجلي، حتى شكل جسمي اتغير بسبب مشاكل في الكلى."

هذا التصريح جرس إنذار لاظهار أضرار السمنة البالغة على الصحة والعقل، والتي توضحها تقارير نشرت في موقعي heart و medical news .

السمنة.. عامل هام للإصابة بجلطات الساق ومخاطر الدورة الدموية

عندما يتراكم الوزن الزائد على الجسد، لا يقتصر أثره على الشكل الخارجي فقط، بل يُحدث اضطرابًا داخليًا يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بما يُعرف بـجلطات الأوردة العميقة، وهي جلطات دموية تتكوّن في الأوردة العميقة للساق أو الحوض.

كيف تساهم السمنة في تكوين الجلطات؟

عند زيادة الوزن، يُصبح تدفق الدم أبطأ، خاصة في الأطراف السفلية، ويزداد الضغط على الأوردة، ما يُمهّد الطريق لتكوّن الجلطات. وتُفرز الخلايا الدهنية هرمونات ومواد التهابية تُحفّز نشاط الصفائح الدموية، فتتضاعف فرص حدوث التجلط.

الأعراض التحذيرية

ألم شديد أو مزعج في الساق، غالبًا يبدأ فجأة.

تورم أو انتفاخ غير مبرر في إحدى الساقين.

تغير لون الجلد إلى الأحمر أو الأزرق.

الإحساس بحرارة أو دفء في المنطقة المصابة.

صعوبة في المشي أو الإحساس بثقل في الساق.

وقد تنتقل الجلطة إلى الرئة، مسببة انسدادًا رئويًا قد يهدد الحياة إن لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

طرق العلاج والوقاية

تناول أدوية مميعة للدم بوصفة طبية.

ارتداء جوارب ضاغطة لتحسين تدفق الدم.

تجنب الجلوس الطويل وتحريك الساقين بانتظام.

خسارة الوزن تدريجيًا لتقليل الضغط على الأوعية.

شرب كميات كافية من الماء لتقليل لزوجة الدم.

السمنة وضبابية الدماغ

لم تتوقف معاناة آدم الشرقاوي عند حدود الجسد، بل طالت قدرته الذهنية أيضًا. حيث وصف إحساسه قائلاً: "كنت عندي ضباب في الدماغ، مش فاكر أيامي كويس، ولا قادر أركّز."

ما يُعرف بـ"ضباب الدماغ" ليس مجرد مصطلح مجازي، بل حالة حقيقية يُصاب بها البعض نتيجة الالتهابات المزمنة واضطراب الهرمونات الناتج عن السمنة. فالدماغ البشري يحتاج إلى توازن دقيق في نسب السكر والدهون والهرمونات حتى يعمل بكفاءة. وعندما يتجاوز الجسم وزنه الطبيعي، يبدأ الدماغ في فقدان صفائه تدريجيًا.

أعراض تظهر على المصاب بـ" ضبابية الدماغ"

صعوبة في التركيز

بطء في الاستجابة الذهنية

ضعف في الذاكرة القصيرة

شعور دائم بالإرهاق الذهني

انعدام الحماس أو القدرة على الإنجاز

وتُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة في منتصف العمر يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف في سن متقدمة، بالإضافة إلى تراجع في الأداء الإدراكي مع مرور الوقت.