شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروب يُعالج خلل الهرمونات لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنتِ تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، وأعراض ما قبل الحيض الشديدة، وتقلصات مؤلمة في المعدة، فإن جسمكِ يُشير إلى اختلال هرموني حاد، مما قد يؤثر في النهاية على صحتكِ الإنجابية، ويمكن لتناول هذا المشروب المكون من 3 مكونات من مطبخك أن يُعالج هذا الاختلال الهرموني بشكل طبيعي ويُخفف من تقلصات الدورة الشهرية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي أسباب الدورة الشهرية غير المنتظمة والمؤلمة؟

غالبًا ما تكون الدورة الشهرية غير المنتظمة والمؤلمة نتيجة لاختلال التوازن الهرموني، والذي يمكن أن يكون بسبب عدة عوامل مثل سوء التغذية ونمط الحياة والتوتر، كما يمكن أن تساهم الحالات الطبية مثل مرض السكر ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) واضطرابات الغدة الدرقية أيضًا في حدوث اضطرابات هرمونية وألم شديد أثناء الدورة الشهرية.

هل يمكن للتوابل والأعشاب الطبيعية أن تساعد فى تنظيم الدورة الشهرية وتخفف التقلصات؟

وفقًا للخبراء، فإن اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وتقليل التوتر، وممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد في تحسين التوازن الهرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية، إضافةً إلى ذلك، فإن تناول العلاجات المنزلية يمكن أن يساعد أيضًا في الشفاء من هذه الحالات الصحية وعلاجها إلى حد ما.

طريقة عمل مشروب الكركم مع الزنجبيل والقرفة لعلاج الخلل الهرمونى وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة:

امزجى ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم والزنجبيل الطازج المبشور مع نصف ملعقة من القرفة في كوب، ثم صبِ الماء الساخن على الخليط، واتركيه منقوعًا لمدة 5-10 دقائق، ثم صفِ المشروب واضيفى العسل حسب الرغبة، ثم تناوليه.

كيف تساعد هذه المكونات على الشفاء وتقليل الألم؟

الكُركُم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويُعتقد أنه يساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وتنظيمها، بينما يُعتقد أن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، مما قد يساعد في علاج تقلصات الدورة الشهرية، أما القرفة معروفة بقدرتها على تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف الانزعاج، ومع ذلك، من الضروري تناول هذا المشروب باعتدال، إذ تتمتع هذه التوابل بتأثير دافئ، وقد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي مع الإفراط فيها.