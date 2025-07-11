شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن يسبب السكر الطبيعى الموجود فى الفاكهة ظهور البثور؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثيرون أن السكريات الموجودة في الفواكه أو التي تُسوّق على أنها بدائل "صحية" غير ضارة، إلا أنها قد تُساهم فى مشاكل البشرة، بما في ذلك حب الشباب أو البثور، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الخبراء أن جميع أنواع السكر، سواءً كانت طبيعية أو مُكررة، لديها القدرة على تفاقم مشاكل البشرة من خلال عمليات مثل الالتهاب والتسكر.



غالبًا ما يفترض الناس أنه إذا كان السكر طبيعيًا، فلا يمكن أن يكون ضارًا لكن السكر الطبيعي يبقى سكرًا، بشرتك لا تهتم بمصدره، بل تهتم بما يفعله بمجرد دخوله جسمك.

يمكن أن يؤدي الفركتوز والجلوكوز والسكروز إلى ظهور حب الشباب وشيخوخة الجلد المبكرة بطرق لا يدركها معظمنا.



كما أن الفركتوز لا يرفع نسبة السكر في الدم بنفس سرعة الجلوكوز، لكن هذا لا يعني أنه لا يضر، يبدأ الفركتوز عملية تخريب صامتة للجلد تُسمى عملية "الجليكوزيل".

ما هي عملية الجليكوزيل؟

إنها عملية كيميائية حيوية ترتبط فيها جزيئات السكر بالبروتينات في جسمك، ينتج عن هذا تكوين AGEs - وهي منتجات نهائية لعملية الجليكوزيل المتقدمة، هذه المُسببات الصغيرة تُلحق الضرر بالكولاجين والإيلاستين، وهما البروتينان المسؤولان عن نضارة بشرتكِ وشدها وشبابها،مع مرور الوقت، تُسرّع مُنتجات AGEs شيخوخة الجلد وتُثير الالتهاب، وحيثما يوجد التهاب، يتزايد حب الشباب.

الجليكوزيل أشبه بالصدأ من الداخل لا يظهر بين عشية وضحاها، ولكنه يُضعف أساس بشرتكِ تدريجيًا، مما يجعلها أكثر عرضة لظهور البثور والبهتان.

لا تُسيء استخدام السكر

لا تتناول السكر أبدًا على معدة فارغة، إذا كنتِ جائعة وتتجهين مباشرةً لتناول عصير فاكهة أو وجبة خفيفة مُحلاة، فإن ذلك يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، حيث يُمكن أن يُفاقم هذا الاندفاع من السكر الالتهاب وإنتاج الزيوت - وهما عاملان رئيسيان في ظهور حب الشباب.

بدلًا من ذلك، تُوصي بتناول السكر مع البروتين أو الدهون الصحية أو الألياف، تُبطئ هذه المُكونات عملية امتصاص السكر، مما يُخفف من وطأة تأثيره على جسمكِ.

واقترح الخبراء تناول لقيمات ذكية قبل الوجبات الخفيفة تُخفف من حدة الإفراط في تناول السكريات مثل: حفنة من اللوز، أو بيضة مسلوقة، أو حتى شيء يحتوي على القرفة أو رشة من خل التفاح، يُمكن أن تُساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وحماية بشرتك.