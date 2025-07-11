شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة فى الصباح الوقت الأمثل لفقدان الوزن.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر قد تكون مفيدة للصحة العقلية والجسدية ،وفيما يتعلق بفقدان الوزن، تشير الأبحاث السابقة إلى أن الصباح الباكر قد يكون أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية، وفقًا لمسح الصحة الوطنية والتغذية الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

سجل البحث، الذي نشر في مجلة Obesity، مستويات النشاط لدى 5285 مشاركًا، مع الأخذ في الاعتبار الوقت من اليوم الذي مارسوا فيه التمارين الرياضية، ووفقا للدراسة وجد أن القيلولة بعد الظهر قد يكون لها تأثير مدهش على طول العمر.

ووفقا لتقرير شبكة Foxnews تبين أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صباحيا بشكل منتظم، بين الساعة 7 و9 صباحا، لديهم خطر أقل للإصابة بالسمنة مقارنة بالأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا في منتصف النهار أو المساء، وكان لدى الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية في الصباح أيضًا متوسط أقل لمؤشر كتلة الجسم وحجم الخصر.

عندما يبدأ اليوم بممارسة التمارين الرياضية الصباحية، يفرز الجسم العديد من المواد الكيميائية المختلفة، التي تساعد في وظائفنا بشكل عام، يشمل ذلك مواد كيميائية مثل الإندورفين والدوبامين، وهي مواد تُشعرنا بالسعادة وتساعدنا على المضي قدمًا بطاقة إيجابية، بالإضافة إلى ذلك، نُنشّط عضلاتنا، ونُحفّز أدمغتنا ، ونُجهّز أنفسنا لمواجهة يومنا.

حسب الدراسة وجد أن أول ساعتين من ممارسة التمارين الرياضية في الأسبوع "لهما تأثير كبير للغاية" - وليس من الضروري أن يكون ذلك نشاطًا شاقًا.

ورغم أنه قد يبدو أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح تقلل من وقت النوم، إلا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تؤدي في الواقع إلى تحسين جودة النوم.ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية يومياً ولا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، يعتبر من "الخيارات البديهية" اختيار الحصول على قسط كافٍ من النوم بدلاً من ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر.

عندما يتعلق الأمر بتكوين الجسم وفقدان الوزن أو اللياقة البدنية بشكل عام، فمن المحتمل أن تحصل على نتيجة أفضل من تلك الساعة من النوم عندما تكون بالفعل في مستوى لائق من النشاط.

الحصول على جدول نوم منتظم، والاسترخاء في وقت مبكر، ووضع الأجهزة الإلكترونية جانباً والتركيز على تهدئة العقل سوف يسمح للشخص بالتعافي بشكل أسرع، والحصول على المزيد من الطاقة في الصباح، وإطلاق تلك المواد الكيميائية السعيدة في الدماغ التي تجعلنا نشعر بالإنجاز.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في ممارسة التمارين الرياضية الصباحية، توصي الدراسة بأن يسألوا أنفسهم الأسئلة التالية.

هل حصلت على قسط كاف من النوم في الليلة السابقة؟

"كيف كان نظامي الغذائي ؟"

"هل أنت متوترة للغاية أم لا؟"

"هل استمر في الضغط على زر الغفوة عندما ينطلق المنبه؟"

إذا وجدت أن الإجابات على هذه الأسئلة ليست إيجابية، فكر في ممارسة تمرين قصير بعد الظهر: من 15 إلى 20 دقيقة بعد العمل أو أثناء الاستراحة، لتحريك العضلات وتحفيزها