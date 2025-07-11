شكرا لقرائتكم خبر عن سناك صحي في المصيف.. أكلات تعزز الشبع والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

فى المصيف، وأثناء تواجدك على الشاطئ لابد وأنك تشعر دوما بالجوع، يجب عليك حينها الالتزام بأسلوب حياة صحي، فحرارة الشمس والحركة المستمرة تجعل الجسم بحاجة إلى تغذية ذكية تساعد على الترطيب، وتدعم الطاقة، وتُحافظ على النشاط دون ثقل أو خمول.

مجموعة من الخيارات الغذائية السهلة المفيدة المناسبة لأيام المصيف، يوضحها تقرير نشر فى موقع panorama wellness تناسب الطقس الحار تحت أشعة الشمس.

خضروات مقطعة صحية

شرائح الخيار، أعواد الجزر، قطع الفلفل الملون، والطماطم الصغيرة تمثل وجبة خفيفة منخفضة السعرات وغنية بالماء والألياف. ويمكن مرافقتها بصلصة الأفوكادو أو الحمص الغني بالبروتين، لتمنحك إحساسًا بالشبع دون أي إحساس بالثقل.

فواكه صيفية مُرطبة

الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ، الشمام، أو الفراولة، تعد خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل، وتوفير سكريات طبيعية تمدك بالنشاط. يُفضل تجهيزها مُسبقًا في صناديق تبريد لضمان نضارتها.

وجبة مكسرات وفواكه مجففة

امزج حفنة من اللوز أو الجوز مع شرائح مجففة من المانجو أو المشمش. هذا الخليط يقدم لك دهونًا مفيدة، وعناصر معدنية أساسية مثل المغنيسيوم والزنك، وطاقة تدوم لفترة طويلة.

كرات الطاقة الصحية

تُحضر هذه الكرات من مزيج التمر والمكسرات وبذور الشيا أو الكاكاو الخام، وهي خيار عملي يُمكن تناوله بسهولة على الشاطئ دون الحاجة إلى تبريد. توفر هذه الكرات مزيجًا مثاليًا من الكربوهيدرات والألياف.

خبز منزلي

أصناف مخبوزة من الشوفان أو الكوسا، مثل كعكات محلاة طبيعياً بالموز أو التمر، يمكن تجهيزها مسبقاً وتناولها كوجبة خفيفة غنية بالألياف والفيتامينات، ومناسبة حتى للأطفال.

الفشار المحضّر في المنزل

إذا كنت تبحث عن بديل خفيف للمقرمشات الجاهزة، فإن الفشار المصنوع دون زيوت مهدرجة، وبتوابل طبيعية، يقدم لك وجبة مشبعة قليلة السعرات وغنية بالألياف.

كعك الأرز مع زبدة طبيعية

كعك الأرز الكامل مع طبقة من زبدة الفول السوداني أو اللوز يمنحك توازنًا بين الكربوهيدرات المعقدة والبروتين. خيار فعّال في توفير طاقة مستمرة خلال ساعات اللعب تحت الشمس.

مشروبات صحية

بدلاً من العصائر السكرية، يمكنك تحضير مياه منقوعة بقطع الفاكهة الطازجة أو الأعشاب كالنعناع والريحان. ماء جوز الهند الطبيعي أيضًا يُعد من أفضل السوائل التي تحتوي على إلكتروليتات مفيدة.