الحمل بتوأم.. احتياجات غذائية ونفسية خاصة عليكِ الالتزام بها

رسالة للأم الحامل بتوأم:

حامل بتوأم في الأشهر الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 08:57 صباحاً - حين تكتشف المرأة أنها حامل بتوأم، تتضاعف مشاعرها بين الفرح والدهشة، وبين القلق والتساؤلات؛ فإذا كان الحمل بطفل واحد تجربة فريدة، فكيف الحال إذا كان هناك اثنان؟ في هذه الرحلة المزدوجة، لا يكفي أن تتبع الحامل النصائح العامة، بل يحتاجلرعاية خاصة جداً غذائياً ونفسياً، تضمن لها ولطفليها بداية صحية وآمنة.في هذا التقرير نأخذكِ في رحلة ممتعة وشاملة حول ما يجب أن تأكليه، وما يجب أن تتجنبيه، وكيف يمكن لروتينك اليومي أن يدعم صحتك. وفي لقاء مخاص مع الدكتورة سيدة عباس، أستاذة طب النساء والولادة أ شارت إلى الجانب النفسي الذي لا يقل أهمية عن الغذاء بالنسبة للحامل بتوأم، كما أوضحت الدور المحوري الذي يلعبه الزوج والدعم المهني في هذه المرحلة الحساسة جداً.الحمل بتوأم تجربة استثنائية، تتطلب وعياً مضاعفاً، ورعاية دقيقة تشمل: التغذية السليمة، الراحة النفسية، والدعم الأسري والمتابعة الطبية المنتظمة ، وكلها مجتمعة تعد مفاتيحك لعبور هذه المرحلة بسلام.و تذكري دائماً أن قوتكِ هي مصدر أمان لحملك ولطفليكِ، وكل لحظة تعب تشعرين بها، هي خطوة نحو حياة جديدة تنمو بداخلك. إليكِ الخطوات:

14 معلومة مدهشة عن الحمل بتوأم هل تودين التعرف إليها؟غذاء الأم غذاءٌ لطفلين:

مجموعة من المكسرات المتنوعة

أطعمة ممنوعة على مائدة الحامل بتوأم

روتين يومي يدعم التغذية

حامل تسير في الهواء الطلق

الجانب النفسي لا يقل أهمية:

الحمل بتوأم حلم لكثير من الحوامل

الدعم المتخصص ضرورة لا كلام

زوج يدعم زوجته

نصائح ذهبية للأم الحامل بتوأم

لا تهملي أي عرض غير معتاد، حتى لو بدا بسيطاً.

التزمي بجدول الفحوصات الطبية.

احرصي على النوم الكافي، وابتعدي عن مصادر التوتر.

مارسي تمارين التنفس والاسترخاء.

جهزي خطة للولادة المبكرة، بالتنسيق مع الطبيب.

علامات تستدعي زيارة الطبيب فوراً

النزيف.

التقلصات الشديدة.

الصداع المستمر.

تشوش الرؤية.

التورم المفاجئ في الوجه أو اليدين.

انخفاض حركة الأجنة.

ألم في أعلى البطن.