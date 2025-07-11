شكرا لقرائتكم خبر عن ما تراه دون تحريك رأسك.. ما هى الرؤية المحيطية ومدى أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

الرؤية المحيطية هي القدرة على الرؤية من خلال الجانبين أو من زوايا العين، بما يتيح لك إدراكًا كاملًا لما يحيط بك دون تحريك رأسك .

وفى بعض الأحيان يحدث فقدان للرؤية المحيطية لعدة أسباب مختلفة، وعادة ما تكون مرتبطة بحالة صحية أساسية، وفقا لموقع "Very well health".

كيف تعمل الرؤية المحيطية؟

داخل العين، هناك نوعان من الخلايا المستقبلة للضوء، وهما القضبان والمخاريط ، والتي تكتشف الضوء وتحوله إلى إشارات كهربائية للدماغ.

وتقع المخاريط بشكل رئيسي في البقعة الصفراء ، وهي مركز الشبكية، وهذه الخلايا هي المسئولة عن رؤية الألوان، أما الأجزاء الأخرى من الشبكية، فتحتوي في الغالب على خلايا عصوية، تُوفر الرؤية المحيطية والليلية .

وتعد الرؤية المحيطية هي ما يمكنك رؤيته في زوايا عينيك دون تحريك رأسك، بينما الرؤية المركزية تمثل ما يراه الناس أمامهم مباشرة، وتعد أوضح وأكثر حدة من الرؤية المحيطية .

لماذا تعتبر الرؤية المحيطية مهمة لحياتك اليومية؟

الرؤية المحيطية تساعد الناس على رؤية ما هو على جانبي أو زوايا أعينهم، وهذا مفيد في العديد من الأنشطة والمهام اليومية المختلفة، مثل:

تمنع التعثر أثناء المشي أو الجري

تجنب العوائق المادية

تساعد في تعدد المهام

تحسن الأداء الرياضي

تجعل القيادة أكثر أمانًا

أسباب فقدان الرؤية المحيطية

فقدان الرؤية المحيطية، والذى يطلق عليه "الرؤية النفقية"، عادة ما يكون أحد أعراض إحدى الحالات الصحية، مثل:

الجلوكوما : ارتفاع الضغط في العين يؤدي إلى تلف العصب البصري

التهاب العصب البصري : التهاب العصب البصري

التهاب الشبكية الصباغي : مرض وراثي يصيب العين ويؤدي إلى انهيار الشبكية الحساسة للضوء

انفصال الشبكية : تنفصل الشبكية عن الجزء الخلفي من العين

وتشمل الأسباب الإضافية لفقدان الرؤية الطرفية ما يلي:

مرض الشريان السباتي

فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"

اعتلال الشبكية السكري

ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة

التهاب الشبكية الفيروسي المضخم للخلايا

اعتلال العصب البصري الإقفاري

أعراض مشاكل الرؤية المحيطية

قد يحدث فقدان الرؤية المحيطية تدريجيًا أو بشكل مفاجئ، وعندما يحدث تدريجيًا، قد لا يلاحظه الشخص، لكنه قد يواجه بعض الأعراض، مثل:

صعوبات القيادة

الاصطدام بالأشياء

صعوبات القراءة

صعوبات التحرك عبر الحشود

وجدت الدراسة أيضًا أن ضعف البصر يؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والاجتماعية للشخص. وأبلغ المشاركون عن شعورهم بالإحباط والغضب والتوتر والاكتئاب بسبب ضعف بصرهم .

خطوات لتحسين الرؤية المحيطية

غالبًا ما يبدأ تحسين فقدان الرؤية المحيطية بمعالجة السبب الكامن، ومن الطرق الأخرى لتحسين فقدان الرؤية المحيطية تمارين العين، وتغيير نمط الحياة، والعلاجات الطبية، وفيما يلي وصف لتقنيات مختلفة وكيف يمكنها تحسين فقدان الرؤية، والتي تشمل التالى:

تمارين العين وتقنيات التدريب

قد تُحسّن تمارين العين الرؤية المحيطية. إليك بعض التمارين التي يُمكن تجربتها في المنزل:

الوعي المحيطي: التركيز على كائن واحد على الحائط، مع محاولة تحديد الكائنات في رؤيتك المحيطية.

تتبع الأشياء: أثناء التركيز على شيء ما على الحائط، قم بتتبع الأشياء التي تتحرك داخل وخارج نطاق رؤيتك المحيطية.

الرياضة: تتطلب ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضات التي تعتمد على الكرة مثل كرة القدم، مراقبة الملعب بأكمله.