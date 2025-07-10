شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات صحية ساخنة قادرة على إذابة دهون البطن.. سهلة التحضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض المشروبات المدعومة من قبل الخبراء تدعم عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية، وليس فقط الترطيب، حيث إن معظم المشروبات الساخنة في المطاعم مليئة بالسكر والدهون.

ووفقا لما ذكره موقع Eat This Not That، إنه رغم إن هناك بعض الخيارات التي يمكن أن تساعدك على إذابة دهون الجسم، وفقًا لأحد الخبراء تارا كولينجوود، أخصائية التغذية الرياضية ومؤلفة مشاركة لكتاب " البطن المسطح للمبتدئين "، وسألتها عما إذا كانت هناك أي مشروبات ساخنة قادرة على إذابة دهون البطن، فإنها أكدت إن هناك مشروبات لا "تذيب الدهون" بمفردها، لكنها تدعم عملية الأيض " الحرق"، والهضم، والتحكم في الشهية، وتقليل الالتهابات، وكلها تساهم في فقدان الدهون مع مرور الوقت".

أهم 6 مشروبات ساخنة تساعد فى حرق دهون البطن أولا: الشاي الأخضر

يحتوى الشاي الأخضر على مركب يعزز أكسدة الدهون واستقلابها، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ومثبط للشهية بشكل خفيف، إذا كنت في المنزل، انقع كيسًا من الشاي الأخضر في ماء ساخن.

ثانيا: القهوة السوداء (بدون سكر أو كريمة)

القهوة السوداء مشروب ساخن آخر فعّال يُساعد على حرق دهون الجسم، وهي متوفر بكثرة في المطاعم والمقاهي، توضح كولينجوود: "يمكن للكافيين أن يزيد مؤقتًا من معدل حرق الدهون، مع ذلك، هناك تحذير: "تجنب تناولها في وقت متأخر من النهار لحماية نومك، فهو ضروري لتنظيم الوزن".

ثالثا: شاي الزنجبيل

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمشروب حارّ ومُنشِّط للأمعاء، فتناول شاي الزنجبيل، تقول كولينجوود: "إنه مضاد للالتهابات، وقد يُساعد على كبح الشهية وتحسين الهضم"، يمكنك أيضًا شراؤه مُعبأً أو تحضيره بنفسك باستخدام الزنجبيل الطازج. وتضيف: "انقع شرائح الزنجبيل الطازجة في ماء ساخن لمدة 5-10 دقائق".

رابعا: شاي القرفة

قد يُساعد على توازن مستويات السكر في الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، يُمكنك تحضيره بنفسك باستخدام أعواد القرفة الجاهزة، يقول كولينجوود: "انقع أعواد القرفة في الماء الساخن أو رشّ القرفة المطحونة في الشاي الأخضر أو الأسود".



الكركم مع اللبن

خامسا: شاي الكركم (الحليب الذهبي)..

شاي الكركم مشروب صحي آخر يُساعد على حرق الدهون، فوائد الكركمين المضادة للالتهابات قد تُساعد على فقدان الوزن وتحسين صحة الأمعاء، إذا كنت ترغب في تحضيره بنفسك، اخلط حليب اللوز غير المُحلى مع الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل.



الماء الساخن بالليمون

سادسا: ماء الليمون الدافئ ..

مشروب واحد يمكنك الحصول عليه في أي مطعم تقريبًا أو حتى في مطاعم الوجبات السريعة؟ الماء الساخن مع الليمون، تقول كولينجوود: "قد يساعد على الهضم والترطيب، مما قد يقلل من الانتفاخ". إذا كنت ترغب في تحضيره في المنزل، تنصح بإضافة رشة من فلفل كايين لتحفيز عملية الأيض.