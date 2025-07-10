شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاح كورونا للأطفال المعرضين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، الموافقة الكاملة على لقاح كورونا من شركة موديرنا (MRNA.O) اليوم الخميس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 الى 11 عاما، والذين هم أكثرعرضة للإصابة بالمرض.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة "روتيرز"، فإن اللقاح كان متاحًا سابقًا للأطفال بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ، وتتوقع شركة موديرنا إتاحة لقاحها المُحدّث لسكان الولايات المتحدة المؤهلين لموسم فيروسات الجهاز التنفسي 2025-2026.

وكان وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، قد قال في مايو الماضي، إن الولايات المتحدة توقفت عن التوصية بالتطعيم الروتيني ضد كورونا للأطفال الأصحاء والنساء الحوامل الأصحاء.ومع ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة"CDC"، إن اللقاحات تظل خيارًا للأطفال الأصحاء عندما يتفق الآباء والأطباء على حاجتهم إليها.

وأوصت الوكالة بتحديث لقاحات كورونا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر، وذلك بعد توجيهات لجنة الخبراء الخارجيين التابعة لها.

كينيدي، الذي ظل لعقود من الزمن يزرع الشكوك حول سلامة اللقاحات خلافا للأدلة والأبحاث التي أجراها العلماء، يشرف على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقد رفعت ضده عدة منظمات طبية رائدة دعاوى قضائية، بحجة أن السياسات الحالية بشأن لقاحات كورونا تشكل تهديدًا وشيكًا للصحة العامة.