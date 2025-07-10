أفضل 5 وجبات خفيفة منخفضة السكر للتخلص من دهون البطن في 30 يومًا

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القاهرة - سامية سيد - تساعد بعض الوجبات الخفيفة المعتمدة من قبل الخبراء على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم فقدان دهون البطن في 30 يومًا، حيث يمكن لبعض الوجبات الخفيفة أن تساعدك على التخلص من دهون البطن.

توضح تارا كولينجوود، أخصائية التغذية الرياضية المعتمدة، إنه لتقليل دهون البطن، يمكنك التركيز على النظام الغذائي، ولكن تذكري أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد، تحتوي هذه الوجبات الخفيفة على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية وهي عناصر غذائية أساسية للتحكم في نسبة السكر في الدم ودعم عملية التمثيل الغذائي والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

بشكل عام، لتقليل دهون البطن، توصي بالتركيز على الوجبات الخفيفة التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر، وما لا يقل عن 8 إلى 10 جرامات من البروتين، و3 إلى 5 جرامات من الألياف.



الزبادى اليونانى مع بذور الشيا

5 وجبات خفيفة منخفضة السكر للتخلص من ترهل البطن في 30 يومًا...1.الزبادي اليوناني مع بذور الشيا

أول وجبة خفيفة توصي بها كولينجوود هي الزبادي اليوناني مع بذور الشيا، وتقول: "غني بالبروتين والبروبيوتيك لصحة الأمعاء، بذور الشيا تُضيف الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية لدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، وتنصح: اختاري الزبادي العادي غير المُحلى، وأضيفي إليه القرفة أو بعض حبات التوت للحصول على حلاوة طبيعية.



بيض مسلوق مع الخضراوات

2.البيض المسلوق + الخضراوات..

تقول كولينجوود: "إن البيض غني بالبروتين والدهون الصحية التي تُشعرك بالشبع وتُحافظ على مستوى السكر في الدم"، وتنصح بتناوله مع شرائح الفلفل الحلو أو الخيار أو الطماطم الكرزية، للحصول على قرمشة وألياف إضافية.



حمص مع اعواد الكرفس والخيار

3.حمص مع أعواد الخيار أو الكرفس

الحمص مع أعواد الخيار أو الكرفس، ما الذي يجعل هذا المزيج رائعًا، وفقًا لكولينجوود؟ تقول: "يوفر الحمص بروتينًا نباتيًا ودهونًا صحية، بينما الخيار والكرفس مُرطِّبان للجسم ومنخفض السعرات الحرارية.



جبن قريش مع التوت والمكسرات

4.جبن قريش مع التوت أو المكسرات.

وجبة خفيفة أخرى تُشعرك بالشبع وتُعزز قدرتك على خسارة الوزن، تقول كولينجوود: "الجبن القريش غني ببروتين الكازين، الذي يُهضم ببطء ويُقلل من الشعور بالجوع، تُضيف بعض التوت أو المكسرات مضادات الأكسدة أو تُضفي قرمشة دون إضافة سكريات مثالية كوجبة خفيفة مسائية لدعم استعادة العضلات خلال الليل.



التونة مع شرائح الخيار

5. التونة أو السلمون على شرائح الخيار

التونة أو السلمون مع شرائح الخيار غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تقليل الالتهاب وقد تستهدف الدهون الحشوية.