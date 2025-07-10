شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الأزمات القلبية.. أفضل نمط حياة للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

أثارت أخبار وفاة المطربان الشعبيان أحمد عامر الذى توفى الأسبوع الماضى والمطرب محمد عواد، الذى توفى اليوم إثر تعرضهما لأزمة قلبية مفاجئة، حالة من الحزن بين الأوساط الفنية الشعبية، ما أثار التساؤلات حول كثرة النوبات القلبية بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من النوبات القلبية، بحسب موقع "تايمز ناو".

من الطبيعي أن تشعر بالقلق بشأن النوبات القلبية، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بمرض فى القلب، علاوة على النوبات القلبية غير المتوقعة المنتشرة لدى الشباب والأصحاء، ومع ذلك، لا يجب أن يسيطر الخوف على حياتك، من خلال التركيز على العادات البسيطة للحفاظ على صحة قلبك.

نصائح للوقاية من النوبات القلبية 1. كن نشيطًا واستمر في الحركة

يعد الحفاظ على نمط حياة نشط أحد أكثر الطرق فعالية للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يقوي قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن صحتك العامة.

يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، على تحسين كفاءة قلبك، مما يجعله أفضل في ضخ الدم في جميع أنحاء جسمك.

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا للبالغين.

من خلال دمج التمارين في روتينك اليومي، فإنك لا تعزز صحة قلبك فحسب، بل تقلل أيضًا من القلق المرتبط بالنوبات القلبية.

2. اتباع نظام غذائي صحي للقلب

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب، يمكن دمج الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والأسماك في نظامك الغذائي، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وتجنب الأطعمة المصنعة والملح الزائد والدهون غير الصحية.

3. الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، يرفع النيكوتين الموجود في السجائر ضغط الدم، ويضيق الشرايين، ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

4. تقليل التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبًا على صحة القلب من خلال رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك. ويمكن التغلب على التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة عقلك وتقليل القلق.

يمكن أن توفر الأنشطة البسيطة مثل الهوايات وقضاء الوقت مع أحبائك والحفاظ على الروابط الاجتماعية الدعم العاطفي وتساعد في تقليل التوتر.

5. كن على اطلاع بأعراض النوبات القلبية وطرق الوقاية

إن معرفة العلامات التحذيرية للنوبات القلبية - مثل ألم الصدر وضيق التنفس والدوخة - يمكن أن تساعدك على التصرف بمسؤولية إذا لزم الأمر.

تعد الفحوصات الصحية المنتظمة لضغط الدم والكوليسترول والسكري ضرورية لمراقبة صحة قلبك.

يجب استشارة طبيبك للحصول على جداول فحص شخصية واتباع نصائحه.