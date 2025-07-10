شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة المخرج سامح عبد العزيز.. اعرف أعراض وأسباب الإصابة بعدوى الدم والان مع تفاصيل الخبر

توفى، صباح اليوم، المخرج سامح عبد العزيز عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، وكان المخرج الراحل سامح عبد العزيز قد أصيب بعدوى فيروسية فى الدم، أسهمت فى رفع مستوى السكر بشكل خطير قبل أن تتدهور حالته الصحية فجأة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الإصابة بعدوى فيروسية فى الدم.

ووفقاً لموقع "Healthline" هناك أنواع عديدة ومختلفة من الفيروسات، وهى شديدة العدوى، بعض الفيروسات تصيب الجلد فقط، بينما يمكن للبعض الآخر الانتقال إلى مجرى الدم.

وتعتمد علامات وأعراض فيروس الدم على نوع الفيروس، بمجرد دخوله إلى الدم، يتمكن الفيروس من الوصول إلى كل نسيج وعضو تقريبًا في الجسم، على الرغم من أن فيروس الدم يحدث عادةً أثناء العدوى الفيروسية، إلا أنه خطير فقط في بعض أنواع العدوى.

ما أنواع فيروس الدم المختلفة؟

يمكن تصنيف فيروس الدم إلى أنواع تشمل هذه الحالات:

- الإصابة الأولية بالفيروس في الدم.. انتشار الفيروس في الدم من موقع الإصابة الأولي (حيث دخل الفيروس الجسم لأول مرة).

- الإصابة الثانوية بالفيروس.. انتشار الفيروس إلى أعضاء أخرى تتلامس مع الدم حيث يتكاثر الفيروس ثم يدخل مجرى الدم مرة أخرى.

- الإصابة النشطة بالفيروس.. الإصابة بالفيروس نتيجة تكاثر الفيروسات بعد دخولها الدم.

- الإصابة السلبية بالفيروس.. دخول الفيروس مباشرة إلى مجرى الدم دون الحاجة إلى تكاثر فيروسي، مثل لدغة البعوض.

ما الذى يسبب الإصابة بعدوى فى الدم؟

الإصابة بعدوى فيروسية في الدم ناتجة عن فيروس، ويمكن أن تسبب أنواع عديدة من الفيروسات الإصابة بالعدوى.

يلتصق الفيروس بإحدى خلايا الجسم، ويطلق حمضه النووي (DNA) أو الحمض النووي الريبوزي (RNA)، ويسيطر على الخلية، ويجبرها على تكاثر الفيروس، من أمثلة الفيروسات التي تنتقل إلى مجرى الدم:

- فيروس حمى الضنك

- فيروس غرب النيل

- الحصبة الألمانية

- الحصبة

- الفيروس المضخم للخلايا

- فيروس إبشتاين بار

- فيروس التهاب الكبد الوبائي ب

- فيروس شلل الأطفال

- فيروس الحمى الصفراء

أسباب انتشار الفيروسات فى الدم

إذا كنت مصابًا بفيروس الدم، فمن المرجح أن العدوى انتقلت إليك من شخص آخر كنت على اتصال وثيق به، تشمل بعض طرق انتشار الفيروسات ما يلي:

عبر الجهاز التنفسي (ملامسة اللعاب، السعال، العطس، إلخ)

من خلال لدغة حشرة أو حيوان مصاب، مثل البعوض أو القراد

من خلال جرح في الجلد

من الأم إلى الجنين

من خلال حليب الثدى

أكثر طرق انتقال الفيروسات شيوعًا هى عبر الجهاز التنفسي لكن لا تنتقل جميع الفيروسات بهذه الطريقة.

تدخل بعض الفيروسات مجرى الدم مباشرةً من خلال لدغة حشرة أو حيوان مصاب، مثل فيروس زيكا، الذي يمكن أن ينتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة.

ما أعراض الإصابة بفيروس فى الدم؟

تختلف أعراض الإصابة بفيروس الدم باختلاف نوع الفيروس الذي دخل الجسم.

بشكل عام، تُسبب العدوى الفيروسية الأعراض التالية..

الحمى

الصداع

آلام الجسم

آلام المفاصل

الإسهال

الطفح الجلدي

القشعريرة

الإرهاق

قد لا تُصاب بالمرض من عدوى فيروسية، في بعض الأحيان يستطيع جهازك المناعي محاربتها قبل ظهور أي أعراض.

هل يمكن أن يُسبب عدم علاج فيروس الدم أي أمراض أخرى؟

بمجرد دخول الفيروس إلى مجرى الدم، يتمكن من الوصول إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم تقريبًا. وتستهدف بعض الفيروسات أنسجة محددة، وقد تُسمى باسم الأنسجة التي تُصيبها. على سبيل المثال:

يتكاثر الفيروس المعوي في الجهاز الهضمي.

يتكاثر الفيروس العصبي في خلايا الجهاز العصبي.

يمكن للفيروس الشامل أن يتكاثر في العديد من الأعضاء.

يُلحق الفيروس الضرر بخلاياك وقد يُسبب موت الخلايا المبرمج. يمكن أن يُؤدي وجود الفيروس في الدم إلى مضاعفات إذا لم يتمكن جهازك المناعي من محاربته، أو إذا لم تتلقَّ العلاج.