شكرا لقرائتكم خبر عن الترطيب فى الصيف.. لماذا شرب الماء وحده لا يكفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا حيويًا لا يمكن تجاهله، لكن هل يكفي شرب الماء وحده؟ يؤكد الخبراء أن شرب الماء وحده لا يكفى وأن هناك بعض النصائح لترطيب الجسم فى الصيف، نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع delish.

الترطيب ليس مجرد ماء

أكد الخبراء أن شرب كميات كبيرة من الماء دون وعي قد يسبب ضررًا بدلاً من أن يكون مفيدًا، حيث إن الجسم يحتاج إلى أكثر من مجرد ماء، الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم ضرورية للحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

كيف تعرف أنك تعاني من الجفاف؟

الجفاف لا يظهر فقط في العطش. من أعراضه: الدوار، تقلب المزاج، التعب، قلة الشهية، وحتى تشنجات العضلات، وينصح الخبراء بمتابعة لون البول؛ فكلما كان لونه أفتح، كلما كان الجسم بحالة ترطيب جيدة.

كما يجب الانتباه إلى كمية البول وعدد مرات التبول خلال اليوم.

أهمية الإلكتروليتات والمعادن

الإلكتروليتات تُفقد مع التعرق الشديد، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة أو أثناء ممارسة الرياضة، تعويض هذه العناصر يتم عادة من خلال الطعام، لكن في بعض الحالات قد نحتاج إلى مكملات.

ويُحذّر الخبراء من تناول مشروبات الطاقة دون داعٍ، خاصة لمن لا يتعرقون بكثرة أو يتواجدون في أماكن مكيفة.

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش

أكد الخبراء أن العطش يعني أن الجفاف بدأ بالفعل، لذا ينصح بشرب الماء بانتظام على مدار اليوم، واستخدام تطبيقات لتذكيرك بشرب السوائل.

الأكل ضروري للترطيب

يخطئ كثيرون عندما يهملون الطعام في الطقس الحار، الامتناع عن الأكل يفاقم حالة الجفاف. ويوصي الخبراء بتناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم مثل السلطات، وتجنب الأطعمة الدهنية التي تُجهد الجهاز الهضمي وتستهلك طاقة إضافية.

الأطعمة المرطبة.. خيار ذكي

الفواكه والخضراوات هي سر الترطيب الذكي في الصيف. من بين أفضل الخيارات: البطيخ، الخيار، الطماطم، التفاح، التوت، والخس. ويُعتبر البطيخ تحديدًا أفضل الأطعمة للترطيب بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء مع الإلكتروليتات المفيدة.

يمكن استغلال الصيف بتحضير وصفات منعشة مثل سلطة الخيار، سلطة البطيخ مع الجبن.

الترطيب في الصيف يتطلب توازناً بين شرب الماء، تناول الطعام الغني بالإلكتروليتات، ومراقبة إشارات الجسم، الماء مهم، لكن وحده لا يكفي.