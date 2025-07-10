شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات على القدمين تشير إلى تلف الكبد والان مع تفاصيل الخبر

عندما يكون هناك خلل في الجسم، قد لا يُظهر علامات يمكن ملاحظتها بسهولة، ولأن الكبد عضو صامت متعدد المهام في الجسم، يُؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية، مثل تصفية السموم، وتكسير الدهون، وموازنة الهرمونات، عندما يبدأ في المعاناة، قد تظهر أولى صرخات الاستغاثة بهدوء على القديمن، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

من السهل تجاهل التغيرات في القدمين باعتبارها أمرًا بسيطًا، ربما بسبب أحذية غير مناسبة أو ساعات طويلة من الوقوف، ولكن في بعض الأحيان، قد تعكس هذه التغيرات مشاكل داخلية أعمق، خاصةً تلك المتعلقة بصحة الكبد.

وإليك 7 علامات قد تظهر في القدمين تدل على وجود خلل في الكبد:

بقع حمراء أو بنية اللون على أسفل الساقين

قد تبدو النقاط الحمراء أو البنية الصغيرة على أسفل الساقين وكأنها لدغات حشرات أو كدمات، ولكن في بعض الحالات، قد تكون بقعًا دموية أو بقعًا من الهيموسيديرين، وهي مؤشرات على تسرب الدم تحت الجلد، حيث يمكن أن يؤثر ضعف الكبد على قدرة الدم على التجلط بسبب انخفاض إنتاج بروتينات التخثر، ويؤدي هذا إلى انفجار الشعيرات الدموية الدقيقة بسهولة، وخاصة في أسفل الساقين بسبب الجاذبية، وسبب آخر هو القصور الوريدي المزمن، المرتبط أحيانًا بتليف الكبد، والذي قد يتسبب في تجمع الدم في الأطراف السفلية.

أوردة العنكبوت على الكاحلين والقدمين

الأوردة العنكبوتية هي أوعية دموية صغيرة تشبه شبكة العنكبوت، تظهر تحت سطح الجلد مباشرةً، وغالبًا ما تكون على القدمين والكاحلين، وفي تليف الكبد، يضطرب استقلاب الإستروجين، وقد يؤدي هذا الخلل الهرموني إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية ظهورها، إنها ليست مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تكون طريقة الجلد في عكس مشكلة وعائية أعمق مرتبطة بخلل في وظائف الكبد.

الكعب المتشقق

غالبًا ما يُنظر إلى تشققات الكعبين على أنها علامة على جفاف القدمين أو سوء العناية بها، ولكن في بعض الأحيان، قد يكون لها معنى أعمق، حيث يمكن أن يؤثر تلف الكبد على قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامينات A، D، E، وk، حيث أن نقص فيتامين A، على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي إلى سماكة وجفاف وتشقق الجلد، وخاصةً في الكعبين، إنها طريقة الجسم الخفية للإشارة إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية.

أقدام ساخنة أو محترقة

قد لا يكون هذا الإحساس الغريب بالحرقان أو الحرارة في باطن القدمين أثناء الليل مرتبطًا دائمًا بالتعب أو الاعتلال العصبي، ففي حالات تلف الكبد المتقدم، وخاصةً أمراض الكبد المرتبطة بشرب الكحول، قد يحدث اعتلال عصبي محيطي، ويُسبب هذا التلف العصبي إحساسًا بالحرقان أو الوخز في القدمين، كما أن ارتفاع مستويات الأمونيا في الدم (بسبب ضعف إزالة السموم من الكبد) قد يُهيج الأعصاب.

أقدام ذات رائحة كريهة

غالبًا ما يُعزى رائحة القدمين إلى البكتيريا والعرق، مع أن هذا صحيح جزئيًا، إلا أن هناك سببًا أعمق، عندما يعجز الكبد عن معالجة السموم وإزالتها بشكل صحيح، قد تخرج بعض هذه الفضلات من الجسم عبر الغدد العرقية، بما في ذلك الغدد العرقية الموجودة في القدمين، وإلى جانب اختلال عملية الأيض في الجسم والتغيرات الهرمونية، قد يؤدي هذا إلى رائحة قدم نفاذة وغير طبيعية لا تتحسن مع النظافة المنتظمة.

الوذمة الحفرية

الضغط بإصبعك على المنطقة المتورمة في أعلى القدم أو الكاحل ورؤية انبعاج يستمر لبضع ثوانٍ يُسمى وذمة نقرية، ويمكن أن يؤدي تلف الكبد، إلى انخفاض مستويات الألبومين في الدم، ويساعد الألبومين في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، عندما تنخفض مستوياته، يتسرب السائل إلى الأنسجة المحيطة، وغالبًا ما يُرى لأول مرة في القدمين والكاحلين، وهى علامة شائعة على وجود خلل وظيفي كبدي متقدم لا ينبغي تجاهله.

عدوى فطرية في أظافر القدم

أظافر القدم السميكة أو الصفراء أو المتفتتة شائعة في حالات العدوى الفطرية، ويُلقي معظم الناس باللوم على الأحذية الضيقة، ولكن صحة الكبد قد تلعب دورًا أيضًا في هذا، ويمكن أن يُضعف الكبد الذى لا يعمل بشكل صحيح جهاز المناعة مع مرور الوقت، وعندما تبطئ الاستجابة المناعية، يُصبح من الأسهل على الكائنات الفطرية الاستقرار والنمو، خاصةً في البيئة المظلمة والرطبة المحيطة بأظافر القدم، إنها علامة على أن الجسم قد يفقد بعضًا من دفاعاته الطبيعية.

عند ملاحظة أيًا من هذه الأعراض وتكرارها أو استمرارها لفترات طويلة يجب استشارة الطبيب المتخصص من أجل الحصول على التشخيص السليم والحصول على العلاج المنسب وفقًا للحالة، فقد تكون للعلامات والأعراض المذكورة أسباب متعددة، وقد لا تشير بالضرورة إلى تلف الكبد.