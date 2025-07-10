شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبك مقبوض".. كيف يتسبب القلق فى الشعور بألم الصدر والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع عند التعرض لمشاعر القلق أو التوتر الشديد، الشعور بعدم ارتياح وألم بالصدر، وهو ما يطلق عليه "قبضة القلب"، وعادة ما يكون هذا الألم عابرا، لكنه فى بعض الأحيان قد يكون ألما شديدا ويمكن الخلط بينه وبين أعراض النوبة القلبية.

وبحسب موقع "Health" الطبى، تعد العلاقة بين القلق وألم الصدر علاقة متبادلة، حيث إن القلق قد يُسبب ألمًا في الصدر، فإن ألم الصدر قد يُسبب القلق، خاصةً إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب القلق.

ويسبب القلق ما يقارب 30-40% من حالات ألم الصدر منخفضة الخطورة في أقسام الطوارئ، ومن بين المصابين باضطراب القلق العام ، يعاني حوالي 50% منهم من انزعاج أو ألم في الصدر.

لماذا يسبب القلق ألمًا في الصدر؟

عندما تشعر بالخوف، بما في ذلك الخوف الناتج عن القلق، يُدخل جسمك في حالة استجابة طبيعية تُسمى "القتال أو الهروب"، قد يكون التهديد حقيقيًا أو مُتخيلًا، وجسديًا أو نفسيًا، أثناء حالة "القتال أو الهروب"، يُفرز الجسم هرمونات، منها النورإبينفرين، والسيروتونين، والدوبامين.

ويمكن أن تؤدي هذه الاستجابة للقلق إلى مجموعة من الأعراض المعرفية والسلوكية والجسدية، بما في ذلك ألم الصدر.

كما يعاني بعض الأشخاص المصابين بالقلق من نوبات هلع ، وهي نوبات مفاجئة من الخوف الشديد، والتى غالبًا ما تسبب أعراضًا مثل ألم الصدر وضيق التنفس، ويخلط الناس عادةً بين أعراض نوبات الهلع والنوبات القلبية.

أعراض جسدية أخرى للقلق الشديد

إذا كنت تحاول معرفة ما إذا كان ألم صدرك ناتجًا عن القلق، ففكّر في الأعراض الأخرى التي تعاني منها، ويعد الشعور الطاغي بالخوف أو القلق هو أحد علامات أن الألم قد يكون ناتجًا عن القلق.

وأثناء نوبة الهلع، قد تواجه أيضًا الأعراض الجسدية التالية:

ارتعاش أو وخز في جسمك

معدل ضربات القلب السريع

صعوبة في التنفس

دوخة

تعرق

قشعريرة

ألم في المعدة أو غثيان

كيفية التمييز بين ألم القلق والنوبة القلبية

قد يشترك القلق والنوبة القلبية في أعراض متشابهة، وكما هو الحال مع القلق، يمكن أن تُسبب النوبة القلبية أيضًا ألمًا في الصدر، أو ثقلًا، أو انزعاجًا، قد تشعر بهذا في منتصف الصدر أو جانبه الأيسر، أما في النوبة القلبية، فقد يحدث الألم أيضًا في أحد الذراعين أو كليهما، أو في الظهر، أو الكتفين، أو الرقبة، أو الفك، أو أعلى السرة.

وإذا تحسنت أعراضك بعد التركيز على تهدئة الأفكار وممارسة تمارين التنفس العميق ، فقد يكون ذلك بسبب القلق، ويمكنك أيضًا التفكير فيما كنت تفعله قبل الألم، لأنه إذا كانت تراودك أفكار قلق قبل بدء الألم، فقد يكون الألم ناتجًا عن القلق.

وإذا كنتَ غير متأكدٍ مما إذا كان ألم الصدر ناتجًا عن قلق أم نوبة قلبية، فمن الأفضل طلب المساعدة الطبية فورًا.

حالات أخرى يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر

القلق والنوبات القلبية ليسا السببين الوحيدين لألم الصدر، و يمكن أن يكون سبب ألم الصدر عوامل متعددة، منها:

انسداد أو تمزق في الشريان

عدوى الرئة

التهاب في الأنسجة أو الغضاريف، مثل التي تربط الأضلاع بعظم الصدر

مشاكل الجهاز الهضمي

شد العضلات، تحديدا عند السعال أو العطس

التهاب رئوي

هربس نطاقي

كيفية التعامل مع ألم الصدر المرتبط بالقلق

إذا كان ألم صدرك مرتبطًا بالقلق، فمن المهم إيجاد طرق للتحكم به لتخفيف ألم صدرك، مثل ما يلي:

النشاط البدني، مثل ممارسة اليوجا أو الذهاب في نزهة على الأقدام

تقنيات التأمل أو اليقظة أو الاسترخاء

نظام غذائي متوازن

تقليل كمية الكحول والكافيين التي تستهلكها

النوم السليم

تقنيات تخفيف التوتر مثل التواصل مع أحد الأحباء أو كتابة المذكرات

ووجود مجموعة من الأدوات في متناول يدك أمر مفيد، حيث إن عادة واحدة بمفردها قد لا تساعد دائمًا في تقليل القلق أو التوتر، وإذا لم تُجدِ هذه الخطوات نفعًا، أو شعرتَ بالحاجة إلى مزيد من الدعم، فمن الضرورى اللجوء إلى طبيب نفسى متخصص، لمساعدتك على تخطى تلك المشكلة.