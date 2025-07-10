هل تناول الطماطم آمن صحيا لمرضى الكلى؟

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تعتبر الطماطم جزءا من معظم الأطباق التي نتناولها يوميًا، سواء كاملة أو صلصة، ولكن تناول الطماطم قد لا يكون مفيدًا للجميع، إذ قد يزيد الإفراط في تناولها من خطر الإصابة بحصوات الكلى، فبالرغم من محتواها من فيتامين C المُعزز للمناعة، قد تكون ضارةً، إذ قد تُسبب اضطرابات الكلى المزمنة، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" تأثير الطماطم خاصة على من يعانون من مشكلات في الكلى.

هل الطماطم سيئة لصحة الكلى؟

الطماطم غنية بشكل طبيعى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، مثل فيتامين C، وهي مفيدة للمناعة والصحة العامة، ومع ذلك، قد يُسبب وجود بعض المركبات فيها انزعاجًا وألمًا، وإليك كيف تؤثر الطماطم خاصة بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الكلى:

تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم

من أهم أسباب مشكلة الطماطم لدى من يعانون من مشكلات في الكلى، ارتفاع محتواها من البوتاسيوم، حيث يُعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا يُساعد في الحفاظ على توازن السوائل ويدعم وظائف الأعصاب، ولكن عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد تُواجه صعوبة في إزالة البوتاسيوم الزائد من مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل فرط بوتاسيوم الدم، كما يُمكن أن يُسبب ارتفاع مستويات البوتاسيوم مشاكل في القلب، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب، ولأن الطماطم غنية بالبوتاسيوم، فإنها تُشكل خطرًا على من يعانون من ضعف وظائف الكلى، ومع ذلك يُساعد محتواها الغني بالبوتاسيوم على منع التقلصات ودعم تعافي العضلات.

خطر احتباس السوائل

غالبًا ما يؤدي مرض الكلى إلى احتباس السوائل، إذ تقل قدرة الكلى على تصفية الماء الزائد من الجسم، ويمكن أن تساهم الطماطم، نظرًا لارتفاع محتواها المائي، في احتباس السوائل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض مثل تورم الساقين والكاحلين واليدين، وقد يؤدي حتى إلى مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يساعد تجنب الطماطم في تقليل خطر اختلال توازن السوائل ومنع هذه الأعراض المزعجة والخطيرة.

احتمالية تراكم الأوكسالات

تحتوي الطماطم على الأوكسالات، وهي مركبات قد تُساهم في تكوين حصوات الكلى، خاصةً لدى الأشخاص المُعرّضين لها، وتُعدّ حصوات الكلى مشكلة شائعة لدى مرضى الكلى، وتناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات قد يزيد من خطر تكوّن هذه الحصوات المؤلمة، ومع أن الطماطم لا تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات كغيرها من الأطعمة، إلا أنها قد تُساهم في زيادة إجمالي كمية الأوكسالات، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى، ويُمكن أن يُساعد تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات، مثل الطماطم، في تقليل خطر تكوين الحصوات.