شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: السمات الشخصية تؤثر على تفضيلات ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم سمات شخصية مختلفة، يميلون إلى تفضيل أنواع مختلفة من التمارين الرياضية، فى حين أن اختيار التمرين الرياضى المناسب لشخصيتك يساعدك بصورة أكبر على الالتزام بالنشاط البدنى على المدى الطويل، فإنه وفقا للدراسة التى نشرها موقع "Health" الطبى، نقلا عن مجلة "Frontiers in Psychology "، السمات الشخصية تؤثر على كيفية استجابتنا لممارسة الرياضة وتفاعلنا معها.

العلاقة بين السمات الشخصية وتفضيلات التمارين الرياضية

لفهم كيفية جعل النشاط البدني أكثر متعةً للناس، قرر باحثون من كلية لندن الجامعية دراسة تأثير الشخصية على تفضيلات ممارسة الرياضة والالتزام بها، حيث استعانوا بـ 86 شخصًا عبر رسائل البريد الإلكتروني وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي لدراسة استمرت ثمانية أسابيع.

وفي البداية، ملأ المشاركون استبيانين، وهما استبيان مقياس التوتر المُدرَك (PSS-10) ، المكون من 10 بنود لقياس مستويات التوتر لديهم بشكل عام، واستبيان آخر لتقييم سمات الشخصية، مثل اللطف والعصابية، ثم خضعوا لاختبارات لياقة بدنية أساسية في مختبر رونكا.

وخلال الاختبارات المعملية الأولية وخلال الأسبوع الأول من الدراسة، أكمل المشاركون استبيانات لتقييم مدى استمتاعهم بجلسات اللياقة البدنية. وواصلوا تسجيل مدى استمتاعهم بعد كل جلسة، وبعد انتهاء الدراسة، أكمل المشاركون الاستبيان مرة أخرى.

ما هو أفضل تمرين لشخصيتك؟

لم تُحدد الدراسة بدقة التمارين الرياضية التي قد يُفضلها الأفراد بناءً على نوع شخصيتهم، لكنها كشفت عن أنماط عامة تربط ما يُعرف بـ "السمات الخمس الكبرى" للشخصية وتفضيلات التمارين الرياضية، وهى:

يحب المنفتحون جلسات التمرين المكثفة مع أشخاص آخرين (الرياضات الجماعية).

يستمتع الأشخاص العصابيون بممارسة التمارين الرياضية الخاصة مع أخذ فترات راحة بين الجلسات.

يميل المشاركون الواعون إلى ممارسة المزيد من النشاط البدني كل أسبوع، ويكون لديهم لياقة بدنية أفضل بشكل عام.

يحب الأشخاص المتوافقون ممارسة التمارين الرياضية لفترة من الوقت، لكنهم يفضلون التمارين ذات الكثافة المنخفضة.

ويعد الأشخاص المنفتحين على استعداد لتجربة تمارين مختلفة، بغض النظر عن مدى فضولهم تجاهها، ويصنفون التمارين الشاقة والأكثر كثافة أقل من المجموعات الأخرى.

ليس من المستغرب أن تؤثر شخصيتك بشكل كبير على تفضيلاتك في التمرين، فالسمات تُشكل رغبتك في تجربة أشياء جديدة، وإدراكك للجهد المبذول، ومستوى راحتك في بيئات مختلفة، مما يجعل التمرين منفذًا طبيعيًا للتعبير عن هذه الميول.

مع ذلك، شابت الدراسة بعض القيود، فقد أشار الباحثون إلى أن أكثر من 70% من المشاركين صُنفوا على أنهم منفتحون، وواعون، ومستقرون عاطفيًا، مما يشير إلى أن العينة قد لا تعكس التوزيع الأوسع للشخصية في عموم السكان، إضافةً إلى ذلك، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار تجربة المشاركين السابقة في النشاط البدني أو أسباب اختيارهم لتمارين رياضية محددة.