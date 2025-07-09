شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك سعادة والأقوياء لا يحتاجون علاجا.. 8 خرافات عن الصحة النفسية وتصحيحها والان مع تفاصيل الخبر

رغم التقدم في الوعي بمشاكل الصحة النفسية، لا تزال خرافات شائعة تقيّد الكثيرين وتحرمهم من العلاج الفعال، وأكد الخبراء أن هذه المفاهيم الخاطئة تزرع الخوف من طلب المساعدة، وتؤخر الشفاء، وتؤدي أحيانًا إلى مضاعفات خطيرة يمكن تجنبها، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الخرافات التي يفنّدها الخبراء، بحسب موقع تايمز ناو.

8 خرافات عن الصحة النفسية تعيق الشفاء 1. الخرافة الأولى التكنولوجيا هي سبب مشاكل الصحة النفسية

التصحيح: أكد الخبراء أن التكنولوجيا ليست العدو، العلاج عن بُعد، ودعم الذكاء الاصطناعي، وأدوات الواقع الافتراضي أصبحت تصل إلى المناطق النائية، المشكلة في طريقة الاستخدام، وليس في التكنولوجيا ذاتها.

2.الخرافة الثانية الأقوياء لا يحتاجون للعلاج النفسي

التصحيح: طلب المساعدة من الطب النفسي ليست ضعفًا بل شجاعة.

3. الخرافة الثالثة: الأطفال لا يصابون بأمراض نفسية

التصحيح: أكد الخبراء أن الأطفال في سن السابعة يعانون من نوبات هلع بسبب التنمر والخوف الدراسي، لكن التدخل المبكر يصنع فارقًا كبيرًا في مستقبلهم.

4. الخرافة الرابعة: الأدوية يجب أن تكون آخر حل

التصحيح: الأدوية النفسية الحديثة تُنقذ الأرواح ولا تغير الشخصية كما يُشاع.

5. الخرافة الخامسة: الإرهاق مجرد سوء إدارة وقت

التصحيح: الإرهاق النفسي مرتبط ببيئات العمل السامة، وليس فقط بتنظيم الوقت.

6. الخرافة السادسة: التحدث عن الصحة النفسية ضعف

التصحيح: الحديث عن مشاعرك يتطلب شجاعة حقيقية، وليس ضعفًا كما يُعتقد.

7. الخرافة السابعة تناول الأدوية النفسية أمر مخزٍ

التصحيح: الدواء جزء من خطة العلاج وليس حلاً سريعًا.

8.الخرافة الثامنة المرضى النفسيون يمكن تمييزهم بسهولة

التصحيح: العديد يعانون خلف ابتساماتهم، الألم النفسي قد يكون خفيًا تمامًا.