شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة طبية هندية تنصح بالتخلص من 17 دواء فورا بعد انتهاء صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك معظمنا مجموعة من الأدوية في مكان ما، من مسكنات الألم وأقراص مضادة للقلق إلى زجاجة ملصقها ملطخ لكن الاحتفاظ بالأدوية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة ليس مجرد عادة غير ضارة، فقد يكون خطيرًا، بل ومميتًا، وأكدت هيئة الدواء الهندية ضرورة التخلص العاجل من 17 دواءً منتهي الصلاحية عالي الخطورة، محذرة من مخاطر قاتلة وأضرار بيئية، حيث يُعد التخلص من هذه الأدوية أو جمعها بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية للسلامة.



وقالت الهيئة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO)، أعلى هيئة رقابية على الأدوية في الهند: "هناك عدد قليل من الأدوية التي قد تكون ضارة للغاية، وفي بعض الحالات، قاتلة بجرعة واحدة فقط إذا استخدمها شخص غير الشخص الموصوف له الدواء".

أصدرت الهيئة المركزية لمراقبة معايير الأدوية قائمة بـ 17 دواءً عالي الخطورة يجب التخلص منها فورًا إذا انتهت صلاحيتها، أو لم تعد تُستخدم في المنزل.

تعليماتها واضحة: ارمِها في الحوض أو المرحاض، وليس في سلة المهملات.

ما هي هذه الأدوية الـ 17؟

تتضمن القائمة مواداً فعالة منها: فنتانيل، وكبريتات المورفين، وأوكسيكودون، وديازيبام، وهيدروكلوريد الميثادون، وترامادول، وغيرها.هذه الأدوية في الغالب أفيونية أو أفيونية صناعية - مواد يمكن أن تُسبب التخدير أو التهدئة، ولكنها، في الأيدي الخطأ أو بجرعات خاطئة، يمكن أن تُسبب الوفاة بسهولة.



في حين أن بعض هذه الأدوية تنطوي على مخاطر عالية لسوء الاستخدام أو الإدمان، فإن تناولها عن طريق الخطأ من قبل الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو البالغين الغافلين قد يؤدي أيضًا إلى نتائج مميتة ولهذا السبب، تُصرّ CDSCO على قولها بصراحة: "يجب على عامة الناس التخلص من هذه الأدوية في المرحاض للمساعدة في منع الخطر على الأشخاص والحيوانات الأليفة في المنزل".

مبادرة تتجاوز مجرد التخلص من النفايات

تُعدّ هذه الإرشادات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لمنع مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) والحد من التلوث البيئي.

هل يُلقى مسكن الألم في سلة المهملات المنزلية؟

قد يتسرب إلى المياه الجوفية هل يُساهم ذلك المضاد الحيوي الذي لم تنتهِ منه أبدًا في مقاومة مضادات الميكروبات، مما يُصعّب علاج العدوى بشكل عام.

بالنسبة لمعظم الأدوية الأخرى التي لا تندرج ضمن فئة "التخلص الفوري من النفايات"، تُوصي CDSCO بمبادرة أكثر تنظيمًا - مبادرة استعادة الدواء الفكرة هي إعادة الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الصيدليات المحلية أو المراكز المعتمدة، حيث يمكن التخلص منها بأمان وفقًا لقواعد إدارة النفايات الطبية الحيوية.