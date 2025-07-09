شكرا لقرائتكم خبر عن لم يعد مرضا نادرا.. إطلاق دمية باربى للأطفال مصابة بـ السكر ومعها أنسولين والان مع تفاصيل الخبر

تساهم باربي في تشكيل تصورات الأطفال المبكرة عن العالم، حيث تم إطلاق دمية باربي جديدة تُعنى بالتوعية بمرض السكر من النوع الأول بأناقة وتقنية عالية، وكشفت إحدى الشركات عن دمية باربي ترتدي جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) على ذراعها، مُثبتًا بشريط وردي على شكل قلب، وتحمل هاتفًا ذكيًا مُزامنًا بتطبيق يُساعدها على مراقبة مستويات الجلوكوز لديها على مدار اليوم.

بالتعاون مع Breakthrough T1D، وهي منظمة عالمية غير ربحية تُركز على أبحاث مرض السكر من النوع الأول والتوعية به، تُمثل دمية باربي الجديدة جزءًا من تجسيد الحياة الحقيقية للأطفال الذين يلعبون بها تأتي هذه الباربي مع مضخة أنسولين وحقيبة يد لوضع وجباتها الخفيفة ومستلزماتها الأساسية لمرضى السكري.

ما هو مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال تحديدًا؟

السكر من النوع الأول، أو السكر لدى الأطفال، هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تبدأ عادةً في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس عن طريق الخطأ، مما يجعل الشخص غير قادر على تنظيم مستوى السكر في الدم دون مساعدة طبية.

على عكس داء السكر من النوع الثاني، لا يرتبط هذا المرض بنمط الحياة، فهو مزمن ويتطلب يقظة دائمة.

تتقلب مستويات الجلوكوز مع كل شيء، من الطعام والتوتر إلى ممارسة الرياضة وحتى نزلات البرد، يشمل العلاج حقنًا متعددة من الأنسولين يوميًا أو مضخة، ومراقبة دقيقة لمستوى السكر في الدم، فهى حالة تتطلب عناية فائقة وجهدًا كبيرًا، خاصة للأطفال.

لماذا يزداد عدد الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول؟

شهد عدد الأطفال المُشخّصين بداء السكري من النوع الأول عالميًا ارتفاعًا مُقلقًا، في الولايات المتحدة، يعيش أكثر من 300,000 طفل مصابًا بداء السكر من النوع الأول، شهدت معدلات التشخيص ارتفاعًا حادًا في العقود القليلة الماضية. والخبراء غير متأكدين تمامًا من السبب، ومع ذلك، يجري البحث في العوامل البيئية المحفزة، والالتهابات الفيروسية، والاستعدادات الوراثية، لكن هناك أمرا واحدا واضحا: لم يعد السكر مرضًا نادرًا.

اكتشف أعراض مرض السكر عند الأطفال

الكشف المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح تشمل الأعراض المبكرة الشائعة لمرض السكر عند الأطفال ما يلي:

-العطش الشديد وكثرة التبول (قد يعود التبول اللاإرادي)

-فقدان الوزن المفاجئ رغم زيادة الجوع

-التعب وتقلبات المزاج

-ضبابية الرؤية

-التهابات فطرية غير طبيعية لدى الفتيات أو طفح الحفاضات لدى الرضع

في حال تجاهلها، يمكن أن تتفاقم هذه الأعراض إلى حالات تهدد الحياة، تشمل سرعة التنفس والقيء وحتى فقدان الوعي.

علاج مرض السكر عند الأطفال

لا يوجد علاج شافٍ حتى الآن، ولكن مع الإدارة الصحيحة، يمكن للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول أن يعيشوا حياةً مليئةً بالنشاط والحيوية.

تشمل العلاجات الرئيسية ما يلي:

العلاج بالأنسولين: عن طريق الحقن أو المضخات للحفاظ على مستوى السكر في الدم

مراقبة الجلوكوز بانتظام: وخز الإصبع أو أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل أجهزة باربي

التحكم في النظام الغذائي: وجبات متوازنة، وحساب الكربوهيدرات، وتوقيت الوجبات الخفيفة

ممارسة الرياضة: لتحسين كفاءة الأنسولين والصحة العامة