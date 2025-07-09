شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن سرطان عنق الرحم مرضٌ يمكن الوقاية منه، ويؤدي اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري دورًا حيويًا في حماية الأجيال القادمة.

وفي هذا الفيديو، تسرد منار نوفل رحلتها الشخصية مع سرطان عنق الرحم، من لحظة تشخيصها إلى الدروس التي تَعَلَّمَتها على طول الطريق.

شاهد أحداث قصتها، بما في ذلك العلامات التي دفعتها إلى طلب المساعدة، والأثر الذي كان يمكن للقاح فيروس الورم الحليمي البشري أن يُحدثه في حياتها، ولماذا تعتقد حقًا أن تلقّي التطعيم خطوة ضرورية للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وقالت، إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو أفضل طريقة لحماية نفسكِ من سرطان عنق الرحم وغيره من أنواع السرطان الأخرى المرتبطة بهذا الفيروس.

وأضافت، إن الوقت المثالي لتلقي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في سن 9 إلى 14 عامًا، وإذا كنتِ من الناجيات من سرطان عنق الرحم، فالفحوصات السنوية المنتظمة مهمة للغاية.