تجربتي في استغلال إجازة الصيف مع أطفالي بشكل فعال وممتع

الخروج مع الأطفال إلى الطبيعة كمقترح هام خلال إجازة الصيف

أمّ مع طفلها في الطبيعة

اعلمي أن فكرة الخروج من البيت هي أول فكرة يجب عليكِ تنفيذها مع أطفالك، فهناك فوائد خروج الطفل بشكل يومي من جو المنزل في سن مبكرة، ويكون أولها من أجل قضاء وقت ممتع خارج البيت؛ حيث تعد هذه الطريقة من أفضل طرق استغلال الإجازة الصيفية؛ لأن معظم شهور السنة يقضيها الطفل ما بين البيت والمدرسة فقط، دون أن يستطيع بناء حياة اجتماعية عن طريق الخروج إلى الطبيعة وكسر حاجز الخوف من الغرباء من خلال هذه الفكرة.

لاحظي أن الخروج إلى الطبيعة يفيد في تزويد طفلك بفيتامين "د"، مما يساعد على تعزيز صحة عظامه، وكذلك تسهم جرعات أشعة الشمس المحتوية على فيتامين د الطبيعي في تحسين مزاج الطفل ونفسيته، ويسهم الخروج به من المنزل في بث روح المرح والسعادة لديه، وكذلك يمنحه فرصة اكتشاف جمال الطبيعة وما سوف يراه حوله من جمال طبيعي للأشجار والطيور والزهور.

خصصت وقتاً لدخول طفلي المطبخ خلال إجازة الصيف

اعلمي أن فكرة قضاء وقت في المطبخ مع طفلك سوف يكون من أفضل الأوقات بالنسبة له، ويجب أن تعرفي لماذا يجب أن تُعلمي أطفالك الطبخ؟ ولذلك فلا تترددي في السماح لأطفالك خلال إجازة الصيف بدخول المطبخ معك، وفي حال توقعك أن يحدث الشجار بينهم؛ يمكنك السماح لهم بدخول المطبخ واحداً كل مرة؛ لكي يحصل كل طفل على فرصة المساعدة في إعداد وجبة للمساء مثلاً، أو أي صنف من أصناف الحلوى البسيطة الإعداد.

اهتمي بأن يدخل الأولاد مثل البنات إلى المطبخ، فهناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الولد مثل مساعدتك في عملية الشواء؛ حيث يتسم الأولاد بهذه المهارة، ويمكن شوي البطاطا وإعداد الفشار من خلال آلة مخصصة يُشرف عليها الولد، وفيما تحب البنات تشكيل الهجين واللعب به وإرسال خيالها في صنع معجنات ذات أشكال طفولية مرتبطة بشخصيتها.

شجّعْتُه على اكتشاف هوايته وتعزيزها خلال إجازة الصيف

هوايات الأطفال

اعلمي أنه بلا شك هناك هواية لكل طفل ولا أحد غير الأم، وهي الأقرب لطفلها، تستطيع أن تكتشفها في سن مبكرة، ويمكن للأم أن تستغل وقت الأمسيات في الكشف عن بعض هوايات الأطفال من خلال الحديث معهم عن بعض الفنون مثل الرسم والعزف، وتكون هذه الطريقة فرصة لتقليل استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية والبعد عن أضرارها.

نوِّعي بين الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها الطفل خلال إجازة الصيف، والتي تعزز هواياته مثل ترديد الأناشيد والغناء، وكذلك مهارة تحريك الدمى بواسطة الأصابع بطريقة بسيطة؛ حيث يمكن لف قبضة اليد في جوارب قديمة وتحريك الأصابع حسب الموقف خلف ستار، وهذه أولى خطوات تعليم الطفل فن التمثيل المسرحي على سبيل المثال.

خصصت وقتاً لتمارس كل العائلة القراءة

اعلمي أنه يجب أن تحرصي على تعزيز حب القراءة لدى الطفل خلال إجازة الصيف؛ وإذا تساءلت حول كيف تحفزين حب القراءة عند طفلك؟ فسوف يكون ذلك وحسبما أخبرني المرشد التربوي من خلال التوجه مع أطفالك إلى المكتبات العامة؛ حيث تحتوي معظم المكتبات المحلية المخصصة للأطفال على برامج قراءات صيفية ودورات مخصصة للحرف اليدوية وعروض الدمى والعرائس ونوادي اليافعين، ونشاطات ممتعة كثيرة يتم تنظيمها خصيصاً لإجازة فصل الصيف من قبل المختصين في وزارة الثقافة.

توجهي للاستعلام عن البرنامج المناسب لعمر طفلك في أقرب مكتبة قريبة من المنزل؛ لكي تعززي حب القراءة لدى طفلك، فالقراءة هواية أولاً وهي معرفة ثانياً، ولا يمكن أن تمر الإجازة الصيفية دون أن تهتمي بإثراء هذه المتعة لدى طفلك، والتي سوف يستفيد منها في مدرسته وفي تعزيز هوايات مستقبلية في حياته.

صممت مع أطفالي ألعاباً وأنشطة يدوية في المنزل خلال إجازة الصيف

أنشطة يدوية للأطفال

اعلمي أنه يمكنك استغلال فكرة تنفيذ أنشطة يدوية مع ابنتك، خصوصاً حين تكون على أعتاب مرحلة المراهقة المبكرة، وحيث يكون لديكِ الكثير من الوقت لقضائه على نحو فعال ومفيد مع الأطفال وخصوصاً البنات خلال الإجازة الصيفية، ويمكنك استغلال الوقت مثلاً في صنع بعض الدمى البسيطة والجميلة ومن خامات متوافرة في كل بيت لتزيين غرفة الطفل؛ وخصوصا غرفة البنت التي تحب التزيين، وكذلك يمكن تصميم بعض الدمى الصغيرة الملونة والجذابة؛ لكي يلهو بها الأبناء الصغار ويكفوا عن البكاء والعبث بالأثاث وأدوات الكبار، وهي مشكلة كل أمّ، فعلى سبيل المثال يمكنك استغلال الجوارب القديمة التي تتراكم في ركن من خزانة الملابس، ويكون مصيرها غالباً هو سلة المهملات، ويمكن تنفيذ بعض الدمى من خلال هذه الجوارب باتباع خطوات بسيطة وسهلة سوف تتعلم من خلالها ابنتك الخياطة وأسسها، وقد كانت الأمهات قديماً يحرصن على تعليم فتياتهن الخياطة؛ ليصبحن ربات بيوت ماهرات ويوفرن نفقات منزلية كثيرة.

احرصي على تناسق الألوان عند جمع الجوارب القديمة مع طفلتك، وكذلك قومي معها بجمع كمية من الأزرار ذات الألوان المناسبة من الملابس القديمة؛ لتثبيت عيون الدمى، كما يمكنك جمع الخيوط الصوفية السوداء والصفراء من ملابس قديمة من أجل تصميم شعر الدمية، وكذلك يمكنك وبمساعدة ابنتك جمع أكسسوارات قديمة من الملابس القديمة أيضاً.

لاحظي أن إعداد وتصميم الأنشطة اليدوية مثل الدمى والبراويز وغيرها ستكون فرصة؛ لكي تعلمي طفلك النظام والنظافة والدقة، فمثلاً يجب أن تستخدمي المقص المخصص للقماش أو الورق، والذي يجب أن يكون صغيراً؛ لكي تقومي بقص القطع الدقيقة، واختاري أفكاراً جديدة من خلال مواقع الإنترنت مع طفلتك لأشكال ألعاب وأشغال يدوية مصنوعة من القماش، ويجب أن تحرصي على النهايات عند خياطتها في المرحلة الأخيرة؛ لكي يبدو الشكل النهائي جميلاً، وهكذا يتعلم الأطفال الدقة والإتقان في حياتهم.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:19 صباحاً - لا شك أن الإجازة الصيفية تكون طويلة بحيث من الممكن أن يدخل من أحد أبوابها الملل، ولذلك تتساءل معظم الأمهات عن طرق فعالة لاستغلال الإجازة الصيفية مع الأطفال والاستمتاع بها، بحيث يحصل الطفل على المتعة والفائدة، ولا بد هنا من الاستفادة من تجارب بعض الأمهات في هذا المجال؛ لكي تستطيعي الحصول على أفكار جديدة ومميزة للإجازة الصيفية.استطاعت إحدى الأمهات ومن خلال الحديث إلى "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها أن تستثمر إحدى الإجازات الطويلة على أفضل وجه، وقد نوهت إلى أنها استعانت بالمرشد التربوي الدكتور عارف عبد الله؛ حيث قدم لها الكثير منعلى نحو ممتع وفعال في الآتي:قد يهمك أيضاً: أهمية تعليم الأطفال مهارات جديدة خلال الإجازة الصيفية