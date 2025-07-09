شكرا لقرائتكم خبر عن من تقوية جهاز المناعة لصحة القلب.. 10 فوائد للحد من تناول السكر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يساعد الإقلاع عن تناول السكر أو تقليله بشكل كبير على تقليل دهون الكبد، خاصةً في حالات مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) يتحول السكر الزائد، وخاصةً الفركتوز، إلى دهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون مع مرور الوقت.

يمكن أن يساعد تقليل تناول السكريات المضافة على عكس هذه العملية، وتحسين وظائف الكبد، وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى صحة الكبد، فإن للحد من تناول السكر فوائد أخرى عديدة، وفقا لتقرير موقه " NDTV بدءًا من تحسين الصحة الأيضية وصولًا إلى تحسين البشرة ومستويات الطاقة.

10 فوائد للحد من تناول السكر 1. يقلل من تراكم الدهون في الكبد

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر، وخاصةً من المشروبات المحلاة والأطعمة المصنعة، إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، عند الحد من تناول السكر، تقل كمية السكريات التي يحوّلها الكبد إلى دهون، مما يساعد على تقليل تراكم الدهون وتقليل التهاب الكبد.

2. يحسن حساسية الأنسولين

يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى ارتفاع حاد في مستويات الأنسولين، ومع مرور الوقت، إلى مقاومة الأنسولين، بتقليل السكر، يصبح الجسم أكثر استجابة للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، ويساعد على تنظيم سكر الدم بشكل أفضل.

3. يعزز فقدان الوزن الصحي

السكر غني بالسعرات الحرارية، وغالبًا ما يضيف سعرات حرارية فارغة دون قيمة غذائية، لذا فأن الحد من تناول السكر يحد من استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية، ويمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يدعم فقدان الوزن بشكل مستدام ويقي من السمنة.

4. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط الإفراط في تناول السكر بارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يساعد تقليل تناول السكر على تحسين صحة القلب من خلال موازنة الكوليسترول وخفض ضغط الدم الشرياني.

5. يعزز صحة الجلد

يمكن للسكر أن يُسرّع شيخوخة البشرة من خلال عملية تُسمى الجليكوزيل، والتي تُلحق الضرر بالكولاجين والإيلاستين، يؤدي تقليل تناول السكر إلى بشرة أكثر صفاءً، وتقليل ظهور البثور، وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة.

6. يعمل على استقرار الحالة المزاجية

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وقلق وإرهاق، يساعد تقليل السكر على استقرار هذه التقلبات، مما يؤدي إلى تحسين التركيز واستقرار المزاج وتقليل التشوش الذهني.

7. يقوي جهاز المناعة

الإفراط في تناول السكر قد يُضعف المناعة من خلال تعزيز الالتهاب وتغذية بكتيريا الأمعاء الضارة، التقليل منه يُحسّن صحة الأمعاء، ويُقلل الالتهابات المزمنة، ويُعزز جهاز المناعة في الجسم.

8. يحسن صحة الأسنان

السكر هو المصدر الرئيسي للبكتيريا الضارة في الفم، والتي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، تقليل تناول السكر يُقلل بشكل كبير من خطر تسوس الأسنان، وتراكم اللويحات السنية، والتهابات الفم.

9. يعزز مستويات الطاقة

رغم أن السكر قد يُعطي ارتفاعًا سريعًا في الطاقة، إلا أنه عادةً ما يتبعه انخفاض حاد، بتقليل السكر، يعتمد الجسم بشكل أكبر على مصادر الطاقة المستدامة، مثل الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، مما يُوفر طاقة أكثر ثباتًا على مدار اليوم.

10. يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

ترتبط الأمراض المزمنة، مثل السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، بارتفاع استهلاك السكر، ويمكن لتقليل استهلاك السكر أن يُخفف الالتهابات الجهازية، ويُقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض طويلة الأمد.