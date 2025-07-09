شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من ارتفاع نسبة الكوليسترول؟ جرب الزنجبيل لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد حالات أمراض القلب، كالنوبات القلبية أو السكتات القلبية، أصبح الاهتمام بصحة القلب أمرًا بالغ الأهمية، ويُعد الكوليسترول أحد العوامل الرئيسية التي تسبب مشكلات في القلب، ولذلك من الضروري الحفاظ على مستوى صحي من الكوليسترول (LDL)، لأنه يُحفز دون وعي خطر الإصابة بأمراض القلب، وفي حين أن تناول الأدوية مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على نوم أفضل يُحسّن صحة القلب، فإن إضافة بعض العلاجات الطبيعية إلى النظام الغذائي تُحسّن أيضًا صحة القلب، ومن هذه العلاجات هو الزنجبيل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا الزنجبيل؟

الزنجبيل من التوابل الأساسية المستخدمة في الطبخ اليومي، ولكننا لا نعلم أن هذه التوابل لا تقتصر على علاج السعال والبرد فحسب، بل تُحسن أيضًا صحة القلب وتُقلل الالتهابات، ومن أكثر فوائد الزنجبيل بحثًا قدرته على دعم صحة القلب، وخاصةً تقليل تراكم اللويحات في الشرايين عن طريق خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول السيئ أو الضار، ويرتبط ارتفاع مستوياته بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مما يجعل العلاجات الطبيعية مثل الزنجبيل إضافة قيمة لنمط حياة صحي.

فيما يلى.. فوائد إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي اليوم لخفض مستويات الكوليسترول الضار:خصائص مضادة للالتهابات

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى اتلاف الأوعية الدموية والمساهمة في ارتفاع مستويات الكوليسترول، ويحتوي الزنجبيل على مركبات قوية مضادة للالتهابات تُسمى جينجيرول وشوجول، والتي تساعد على تقليل التهاب الشرايين، ومن خلال تهدئة الالتهاب، قد يُساعد الزنجبيل بشكل غير مباشر على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وحماية صحة القلب مع مرور الوقت.

تخليق الكوليسترول

تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد على تثبيط الإنزيمات المسئولة عن إنتاج الكوليسترول في الكبد، كما أنه قد يقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء عن طريق زيادة إفراز الأحماض الصفراوية، ويساعد هذا التأثير المزدوج الجسم على التحكم في مستويات الكوليسترول بكفاءة أكبر، مما يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وربما ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

محتواه من مضادات الأكسدة

يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى أكسدة جزيئات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، مما يجعلها أكثر خطورةً واحتماليةً لتكوين لويحات في الشرايين. يساعد محتوى الزنجبيل الغني بمضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة، مما يقلل من خطر أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة. هذا لا يساعد فقط على خفض الكوليسترول الكلي، بل يمنع أيضًا مساهمة البروتين الدهني منخفض الكثافة في تطور تصلب الشرايين.

ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الهندية للطب حول تأثير الزنجبيل على مستويات الدهون، وُجد أن الزنجبيل يتمتع بقدرة على خفض الكوليسترول، وفي هذه الدراسة، أظهر المشاركون الذين تناولوا 3 جرامات من مسحوق الزنجبيل يوميًا لمدة 45 يومًا انخفاضًا ملحوظًا في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية، وقد أكدت تجربة أخرى أن مكملات الزنجبيل يحسّن مستويات الدهون لدى الأشخاص المصابين بفرط شحميات الدم (ارتفاع مستويات الكوليسترول).

كيفية إضافة الزنجبيل إلى النظام الغذائي اليومي

إضافة الزنجبيل إلى روتينك اليومي أمر بسيط، حيث يمكنك تناوله كمشروب، أو إضافته طازجًا إلى الشوربات أو الأطعمة المقلية، أو العصائر، أو تناوله مطحونًا أو مكملًا غذائيًا، وعند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يُعد الزنجبيل مساعدًا طبيعيًا فعالًا في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول السيئ (LDL) ودعم صحة القلب بشكل عام.