شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. حروق الشمس تصيب الشفاه وهذه طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع خلال فصل الصيف الإصابة بحروق الشمس، بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس القوية لفترات طويلة، وقد تصيب تلك الحروق الشفاه أيضا، بسبب طبيعة الجلد الرقيق بتلك المنطقة، مما يجعله عرضة للتلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب موقع "Health" يمكن لكلا النوعين من الأشعة فوق البنفسجية UVA و UVB ، أن يتسببا في إتلاف خلايا الطبقة الخارجية من الجلد، مما يتسبب في استجابة الجسم بالاحمرار والالتهاب المعروف باسم حروق الشمس.

أعراض حروق الشمس على الشفاه

تبدو أكثر احمرارًا أو أغمق من لونها الطبيعى

الشعور بالألم أو الدفء عند اللمس

التورم بسبب الالتهاب

ظهور نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل عليها

مضاعفات حروق الشمس على الشفاه

يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حروق الشمس في الشفاه أن يتوقعوا شفائهم خلال بضعة أيام إلى أسبوع، أما الحروق الشديدة فقد تحتاج إلى وقت أطول، وفي بعض الحالات قد تحدث مضاعفات، مثل:

العدوى: قد تؤدي حروق الشمس في الشفاه أحيانًا إلى التهابات، وإذا كانت شفتاكِ مليئتين بالبثور، فقد تدخل البكتيريا عبر الجروح المفتوحة، لاحقًا، إذا بدأت شفتاكِ بالتقشر أثناء عملية الشفاء، فإن العبث بالجلد المتقشر قد يُدخل البكتيريا إلى شفتيكِ أيضًا.

خطر الإصابة بالسرطان: يعتبر سرطان الجلد أكثر شيوعًا مع زيادة حروق الشمس، ولكن حتى حروق الشمس المزعجة مرة واحدة فقط في حياتك يمكن أن تزيد من خطر إصابتك به.

تغيرات الجلد: يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية أيضًا إلى شيخوخة بشرتك قبل الأوان، مما يتسبب في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة وتغيرات في الملمس.

كيفية علاج حروق الشمس على الشفاه

يمكن علاج الشفاه المصابة بحروق الشمس باستخدام العلاجات المنزلية التالية:

ضعي كمادات باردة على شفتيك، ولكن تجنبي وضع الثلج مباشرة على بشرتك.

رطبى شفتيك ببلسم أو لوشن لطيف، مع تجنّب المراهم الثقيلة ذات القاعدة البترولية، التي قد تحبس الحرارة الناتجة عن حروق الشمس.

ضعي الصبار (الألوفيرا) على شفتيك لتخفيف الاحمرار والألم.

تناول الأدوية المضادة للالتهابات للمساعدة في تقليل التورم.

حافظى على رطوبة جسمك بشكل صحيح.

تجنبى التعرض لأشعة الشمس أكثر.

تجنبي فقع البثور أو العبث بها، ونظفي بلطف أي بثور تظهر تلقائيًا.

الوقاية من حروق الشمس على الشفاه

يمكنك منع حروق الشمس على الشفاه من خلال اتباع استراتيجيات الحماية من الشمس للحفاظ على سلامة هذه المنطقة الحساسة من وجهك، مثل:

ضعي واقيًا من الشمس على شفتيكِ: استخدمي مرطبًا للشفاه بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30، وأعيدي وضعه بانتظام، خاصةً بعد السباحة أو التعرق.

ابتعدى عن أشعة الشمس المباشرة، وخاصة عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، بين الساعة 10:00 صباحًا و4:00 مساءً.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

عادةً، لا تحتاج إلى زيارة طبيب لعلاج حروق الشمس على شفتيك، عادةً ما تشفى حروق الشمس بالعناية المنزلية الأساسية خلال أسبوع، إذا كنت تشك في إصابتك بتسمم شمسي، فمن الضروري استشارة طبيب، حيث قد يسبب التسمم الشمسي الجفاف، والحروق الشديدة تزيد من خطر العدوى.

إذا كنت تعاني من حروق الشمس في شفتيك، وأعراض أخرى كالحمى والقشعريرة وظهور بثور شديدة، أو علامات عدوى كخطوط حمراء أو إفرازات متقيحة، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية فورًا، قد يصف لك علاجًا وريديًا في ذراعك لإعادة ترطيب جسمك، كما قد يصف لك أدوية، مثل المضادات الحيوية، لعلاج الالتهاب أو العدوى.