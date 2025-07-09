شكرا لقرائتكم خبر عن لمريضة السكر.. اعرفى طريقة التعامل الصحيحة حال تعرضك لحروق المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

تعرض ربة المنزل مريضة السكر للحرق، ليس بالأمر السهل أو البسيط، لا يصح التعامل معه بإهمال أو بشكل عابر، فتعامل مريضة السكري مع الحروق لا يتوقف فقط على شكل الإصابة، بل يتأثر بعدة عوامل أساسية يجب أخذها في الاعتبار عند التشخيص والعلاج، هذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن عصفور الدكتور استشاري جراحات الحروق ومدرب الإسعافات الأولية بـ قصر العينى.

عوامل يأخذها الطبيب فى الاعتبار عند علاج مريضة السكر المعرضة للحروق

كون السيدة قد تعرضت لحرق وهى في الأصل مريضة سكر، يتطلب عناية واهتمام وتعامل أكبر، ومن أهم العوامل التي تؤثر على هذه الإصابة :

حجم ودرجة الحرق

نوع الحرق: حراري (نار، مكواة)، أو كيميائي (كلور، صودا كاوية)

مكان الحرق: بعض المناطق مثل اليد والوجه تُعد مناطق حيوية وتحتاج إلى عناية خاصة

سن المريضة

الحالة العامة للسكر ومدى التحكم فيه

السكر وتأثيره على مسار العلاج

يشير د. عصفور إلى أنه في بعض الحالات، خصوصًا إذا كانت المريضة تعتمد على أقراص لتنظيم السكر، قد يُضطر الطبيب لتحويلها مؤقتًا إلى الأنسولين لضبط مستويات السكر بشكل أكثر دقة أثناء فترة العلاج.

الإسعاف الأولي

في حال تعرضت مريضة السكري لحرق، ينصح د. عصفور بالبدء فورًا بـ:

كمادات مياه باردة مباشرة لتبريد المنطقة

ميارة باردة جارية على الحرق

تجفيفها جيدا بعدها بشاش أو قطعة قطنية نظيفة وبرفق شديد

إذا كان هناك ملابس يمكن خلعها، واذا كانت عالقة بالجلد، لا يُنزع بالقوة بل يُترك للطبيب

العلاج حسب درجة الحرق

العلاج يختلف باختلاف حالة الحرق كما يوضح الدكتور عصفور:

الحروق البسيطة: يُستخدم فيها علاج موضعي يشمل المراهم والكمادات

الحروق المتوسطة إلى الشديدة: قد تحتاج إلى

مضاد حيوي

مسكنات للألم

علاج ضد التورم والحكة والحساسية

دواء لحماية المعدة مثل مضادات الحموضة لأن بعض الحالات تتأثر معدتها بشدة



في المرحلة الثالثة من الحروق العميقة: يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا





أهمية المتابعة الطبية المتخصصة

يؤكد د. عصفور على أن مريضة السكري يجب أن تتابع حالتها مع استشاري حروق، إلى جانب متابعة مستوى السكر مع طبيبها المختص، لضمان التئام سليم وتقليل فرص العدوى أو المضاعفات.

التشخيص الصحيح للحالة بناءً على نوع ودرجة ومكان الحرق، مع ضبط السكر جيدًا، هو مفتاح علاج آمن وفعال لمريضة السكري المصابة بالحروق."