شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالشعر صيفًا ..12 خطوة صحية لحمايته من التلف والتساقط والان مع تفاصيل الخبر

في موسم الصيف الذى ترتفع فيه درجات الحرارة وتزداد الرطوبة بشدة، يواجه الشعر تحديات متعددة قد تبدأ بالجفاف وتنتهي بتساقط ملحوظ. لا يقتصر أثر الصيف على المظهر الخارجي للشعر فقط، بل تمتد تأثيراته لتطال صحة فروة الرأس ووظائفها الحيوية. لهذا، فإن اعتماد روتين صيفي لا يُعد رفاهية، بل ضرورة للوقاية من أضرار مرضية كثيرة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر فى موقع theearthcollective.

لماذا يتأثر الشعر بالصيف أكثر من أي وقت آخر؟

فقدان الترطيب الطبيعي: حرارة الجو تعزز تبخّر الماء من الشعر، ما يجعله هشًا سريع التلف.

التعرض المباشر للشمس: الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على تركيبة الكيراتين، وتُضعف البنية البروتينية للشعر.

الكلور ومياه البحر: ملوحة المياه ومواد تعقيم المسابح تُجرد الشعر من زيوته الواقية.

تكدس الزيوت والعرق: حرارة الصيف تُحفز إفراز الدهون بفروة الرأس، ما يُشجع نمو البكتيريا والفطريات.

12 خطوة للعناية الفعالة بالشعر خلال الصيف1. اغسلي شعرك باعتدال

استخدمي شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات، ولا تبالغي في تكرار الغسل حتى لا تُفقدي فروة الرأس زيوتها الطبيعية.

2. اختاري بلسمًا مغذيًا

اعتمدي على بلسم خفيف يحتوي على مرطبات طبيعية مثل زبدة الشيا أو خلاصة الصبار لتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

3. جففي شعرك بلطف

تجنبي المجفف الكهربائي قدر الإمكان، وجففي شعرك بمنشفة قطنية بالضغط وليس الفرك لتفادي تكسّر الشعر.

4. لا تهملي ماسك الترطيب الأسبوعي

دللي شعرك بقناع مغذٍ مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على ليونته ومظهره الحيوي.

5. الحماية من الشمس أساسية

ارتدي قبعة أو استخدمي بخاخ شعر يحتوي على مكونات واقية من الشمس خاصة أثناء فترات الذروة.

6. شطف الشعر بعد السباحة

احرصي على شطف شعرك بالماء النقي بعد التعرض للكلور أو مياه البحر مباشرة.

7. تجنبي تسريحات الشد القاسي

تسريحات مثل ذيل الحصان المشدود تُجهد بصيلات الشعر وتُحفز التساقط، اختاري تصفيفات مريحة وخفيفة.

8. قللي من التصفيف الحراري

الصيف ليس الوقت الأنسب لاستخدام مكواة الشعر أو المجففات الساخنة. اتركي شعرك يجف بحرية كلما أمكن.

9. قصّي الأطراف بانتظام

إزالة الأطراف المتقصفة كل 6 إلى 8 أسابيع يُحافظ على مظهر صحي ويمنع تكوّن التكسّرات.

10. راقبي فروة رأسك

أي شعور بالحكة، القشور، أو رائحة غير معتادة قد يكون مؤشرًا على عدوى أو التهابات. لا تترددي في استشارة طبيب مختص.

11. تناولي طعامًا داعمًا للشعر

ضعي في اعتبارك أهمية الزنك، البيوتين، البروتينات، وأحماض أوميجا 3 في تقوية بصيلات الشعر.

12. رطّبي جسمك.. فيرتوي شعرك

الجفاف الداخلي ينعكس مباشرة على شعرك، فاشربي كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على مرونة وليونة شعرك من الداخل.