شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تربط جرثومة المعدة بالسرطان.. ما طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن كشفت دراسة جديدة أن بكتيريا الملوية البوابية، والتى يطلق عليها "جرثومة المعدة"، يمكن أن تسبب ما يقرب من 12 مليون حالة سرطان بالمستقبل، وذلك بين الأشخاص ولدوا خلال الفترة بين عام 2008 و2017، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من جرثومة المعدة وطرق العلاج، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

والملوية البوابية أو جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تهاجم بطانة المعدة والاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة)، في حين أن معظم الناس لا تظهر عليهم أعراض، إلا أن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب تهيجًا والتهابًا، مما يؤدي إلى قرحة هضمية والتهاب المعدة، يشمل العلاج المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون.

أعراض جرثومة المعدة

من الأعراض التي قد يعانى منها المصابين بجرثومة المعدة ألم خفيف أو حارق في المعدة، غالبًا ما يحدث هذا الألم بعد بضع ساعات من تناول الطعام وفي الليل. قد يستمر الألم من دقائق إلى ساعات، وقد يظهر ويختفي على مدار عدة أيام أو أسابيع.

قد تشمل أعراض جرثومة المعدة الأخرى ما يلي:

-فقدان الوزن غير المبرر

-الانتفاخ

-الغثيان والقيء (القيء الدموي)

-عسر الهضم

-التجشؤ

-فقدان الشهية

-الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام (الشبع المبكر).

علاج جرثومة المعدة

إذا لم تُعانِ من أعراض الملوية البوابية، فلن تحتاج إلى علاج، إذا شخّص طبيبك إصابتك بالملوية البوابية، فتجنب تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات "مسكنات الألم" حيث يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

إذا كنت تُعاني من أعراض قرحة هضمية أو التهاب معدة، يشمل علاج جرثومة المعدة مزيجًا من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون المُخفّضة للحموضة والمضادات الحيوية. عادةً ما يصف لك طبيبك نوعين من المضادات الحيوية وستتناول عادةً مزيجًا من علاجات جرثومة المعدة لمدة 14 يومًا.

الوقاية من جرثومة المعدة

يمكنك تقليل خطر الإصابة بجرثومة المعدة باتباع ما يلي:

-شرب مياه نظيفة واستخدامها أثناء تحضير الطعام.

-اغسل يديك جيدًا (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

-تناول طعامك في المنزل وابتعد عن أي مصادر تلوث في الأطعمة.