شكرا لقرائتكم خبر عن فى الشارع والمصيف.. إزاى تستخدمى كريمات الحماية من الشمس لطفلك بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر أشعة الشمس مصدرًا للطاقة، يحبها الأطفال، فهم يفضلون الصيف دوما، حيث الشواطئ والنزهات، لكن الإفراط في التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال هذا الفصل قد يؤدي إلى أضرار غير متوقعة، الأشعة فوق البنفسجية، بنوعيها الطويل والمتوسط، تُعدّ من العوامل الأساسية المسببة لسرطان الجلد، ولذا لابد من الحماية من الشمس ولكن بشروط، حسبما يوضح تقرير نشر فى موقع healthy children.

العناية بحديثي الولادة

في الأشهر الأولى من عمر الطفل، لا يزال الجلد رقيقًا وغير مكتمل التكوين ولا يمكنه الدفاع عن نفسه وحماية طبقاته، مما يجعله أكثر عرضة للتلف بفعل الأشعة فوق البنفسجية، لهذا، يُوصى بعدة وصايا :



عدم تعريض الرضّع دون عمر ستة أشهر للشمس مباشرة.

الحماية المثلى تكون بتوفير الظل الدائم، واستخدام مظلة، أو البقاء تحت الأشجار أو المظلات

الحرص على ارتداء ملابس خفيفة تغطي معظم الجسم.



تُعد الملابس خط الدفاع الأول في الوقاية من الشمس، ويُنصح باختيار ملابس ذات نسيج ضيق لا يسمح بنفاذ الضوء بسهولة.

اختبار النسيج بسيط: إذا مرّ الضوء من خلاله بسهولة، فقد لا يوفر حماية كافية.

يُفضل استخدام ملابس تحتوي على معامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية

استخدمى القبعة بحواف واسعة تساهم في تغطية الوجه، الأذنين، وهي أساسية عند الخروج

أهمية اختيار النظارات الشمسية الواقية، لكل الصغار فى كل الأعمار توفر حماية لا تقل عن 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية.

اختيار النظارة ينبغي أن يعتمد على المقاس المناسب للوجه، والقدرة على الثبات أثناء اللعب والحركة.

الاستخدام الصحيح لواقي الشمس

عند عمر ستة أشهر فما فوق، يُعدّ الواقي من الشمس خطوة ضرورية في كل خروج نهاري. يتعرض خلاله الطفل للشمس واشعتها.

وله بعض الشروط منها :

يجب أن يكون من نوع بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

ضعيه بتركيز على مناطق الجلد الحساسة مثل الأنف، الخدود، الكتفين، وأعلى الأذنين

يستوجب اختيار صن بلوك تحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم، المعروفة بفعاليتها ولطافتها على الجلد.

يُوصى بوضع الواقي قبل الخروج بـ15 إلى 30 دقيقة، وتكرار الاستخدام كل فترة او كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرّق أو التجفيف بالمنشفة.

حتى في الأيام الغائمة، فإنه قد يصل اكثر من 80٪ من أشعة الشمس إلى الطفل دون أن تلاحظى ذلك.

التعامل مع حروق الشمس

إذا أُصيب الطفل، خصوصًا إذا كان دون عامه الأول، بحروق شمسية، يجب التواصل مع الطبيب دون تأخير.



أما لدى الأطفال الأكبر سنًا، فظهور البثور، الحمى، أو الألم يستدعي الفحص الطبي.

في الحالات الخفيفة، يمكن تهدئة الجلد بالماء البارد، الحفاظ على الترطيب، وتقديم مسكن مناسب للعمر، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، حسب توصية الطبيب.