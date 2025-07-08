شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث تحذر من تزايد التسمم الغذائى خلال الصيف.. أخطاء فى الطبخ لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر خلال فصل الصيف حالات الإصابة بالتسمم الغذائى، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الأمراض المنقولة بالغذاء، تعد أكثر شيوعًا بمقدار عشر مرات أعلى في فصل الصيف عن باقى فترات العام.

ووفقا لموقع "Health" الطبى، يساعد الطقس الدافئ والرطب على نمو البكتيريا، بجانب الأخطاء الشائعة في الطهي خلال فصل الصيف، مثل الشواء بالهواء الطلق، بجانب ترك الطعام خارج الثلاجة لوقت طويل.

ويصاب حوالي 48 مليون شخص في الولايات المتحدة بأمراض منقولة بالغذاء كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أسباب شيوع التسمم الغذائى خلال فصل الصيف

خلال فصل الصيف، تصل العدوى الناتجة عن السالمونيلا والليستيريا، والعديد من مسببات الأمراض الأخرى المسئولة عادة عن تلوث الأغذية إلى ذروتها، مما يجعل الأمراض المنقولة بالغذاء أكثر شيوعاً بعشر مرات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بأشهر الشتاء.

وتميل بعض البكتيريا إلى أن تكون أكثر خطورة في الصيف، لأنها تزدهر في درجات الحرارة الدافئة، حيث تساعد الحرارة على تكاثرها، كما أن الرطوبة الزائدة، التي تزداد شيوعًا في الصيف، يمكن أن تعزز نموها.

وتحدث الأمراض المنقولة بالغذاء عندما تتناول طعامًا ملوثًا بالبكتيريا، أو مسببات الأمراض الأخرى، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الغثيان والإسهال، والتى تختلف شدتها حسب درجة الإصابة.

الاخطاء الشائعة بالطبخ خلال فصل الصيف والوقاية منها

طريقة تحضير الطعام غالبًا ما تصبح أكثر خطورة خلال فصل الصيف، مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يقضون أوقاتهم في الهواء الطلق لتناول الطعام، خاصة بالمصايف، مما يزيد من فرص التعرض للجراثيم الخطيرة.

وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة في الطهي في فصل الصيف، وكيفية الوقاية منها، مثل:

عدم طهي الطعام بشكل كامل

يقبل الكثيرون على الشواء خلال فصل الصيف، لكن الأطعمة المشوية غالبًا ما لا تُطهى جيدًا، وقد يكون الجزء الخارجي محترقًا، لكن الجزء الداخلي قد يكون نيئًا أو غير مطبوخ جيدًا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

وللوقاية من التسمم، اطبخى الطعام حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى درجة حرارة آمنة، والتي قد تختلف باختلاف نوع الطعام، وعند الطهي على الشواية، يمكنك استخدام مقياس حرارة الطعام لقياس درجة الحرارة الداخلية للحوم أو الدجاج.

الحفاظ على الطعام في "منطقة الخطر"

في الصيف يصعب حفظ الطعام في الهواء الطلق و ضمان تسخينه بشكل كافٍ، لكن البكتيريا في الطعام الذي تتراوح درجة حرارته بين 40 و140 درجة فهرنهايت، والتي تُطلق عليها وزارة الزراعة الأمريكية "منطقة الخطر"، تتكاثر بسرعة.

لذلك من الضرورى الحفاظ على الطعام بعيدًا عن منطقة الخطر، وذلو باتباع قاعدة "الحفاظ على الطعام البارد باردًا والساخن ساخنًا"، مثلا يمكنك إبقاء اللحوم المطبوخة ساخنة بوضعها على جانب رف الشواية، أو وضعها في فرن دافئ أو على صينية تسخين.

من ناحية أخرى، احتفظ بالأطعمة الباردة، كالفواكه والخضراوات والجبن، مبردةً في الثلاجة أو صندوق الثلج حتى موعد تقديمها، ثم تخلص من أي طعام تُرك في الخارج لأكثر من ساعة عندما تكون درجة الحرارة في الخارج مرتفعة.

التراخي في النظافة الشخصية

نميل أكثر لتناول الطعام في الهواء الطلق خلال الصيف، مما يعني أننا أقل التزامًا بالإجراءات الصحية اللازمة، مثلا قد لا تنظف الأسطح الخارجية بانتظام كأسطح المطبخ، مما يُتيح فرصًا للتلوث المتبادل، مثل ترك اللحوم النيئة على لوح التقطيع ثم وضع الخضراوات عليه، بجانب عدم غسل اليدين لعدم توفر حوض، أو مشاركة الأدوات والأطباق الورقية".

لذلك اغسل واشطف جميع الأدوات وألواح التقطيع والمعدات جيدًا، خاصةً بعد ملامسة اللحوم والدواجن النيئة، مع غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو باستخدام معقم لليدين أو مناديل مبللة تحتوي على 60% كحول على الأقل في حال عدم توفر الماء الجاري.

ولمنع التلوث المتبادل، يُنصح بفصل الأطعمة النيئة عن الجاهزة للأكل، وتخزينها بشكل منفصل في الثلاجة، مع وضع الأطعمة الجاهزة للأكل فوقها، واحرص دائمًا على تغطيتها أثناء التبريد، وعند الطهي، خصّص لوح تقطيع للحوم والدواجن النيئة.

أعراض التسمم الغذائى

حتى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا يُمكن دائمًا تجنّب التسمم الغذائي، ومن أكثر أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء شيوعًا ما يلى :

الإسهال

تقلصات المعدة

الغثيان

القيء

الحمى

يمكن أن تستمر الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في حين أن الأشخاص يعانون عمومًا من أعراض خفيفة، إلا أن بعض المجموعات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، بما في ذلك:

الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

الأطفال دون سن 5 سنوات

الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الحوامل

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من التسمم الغذائي، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء والسوائل ، مثل عصير التفاح المخفف أو المرق الصافي.

ويجب طلب العناية الطبية إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بالسوائل بسبب القيء، أو كنت تشعر بالدوار أو الدوخة، أو لا تتبول، أو تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو لا تزال مريضًا بعد يومين إلى ثلاثة أيام.

