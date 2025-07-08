شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تجعلك أكثر عرضة لمرض السكر.. ما يجب عليك فعله والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لأي شخص أن يُصاب بمرض السكر، خاصةً بعد سن 45، ورغم أن العمر يُعد عامل خطر رئيسيا، إلا أن الشباب ليسوا بعيدين عن الإصابة به، إذ يمكن لعوامل أخرى، مثل السمنة، ونمط الحياة الخامل، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أن تزيد من خطر الإصابة أيضًا.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكر؟

وفقا لتقرير موقع " OnlyMyHealth " يمكن أن يحدث مرض السكري في نوعين رئيسيين: النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكر، يحدث داء السكري من النوع الثاني عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين ويدمرها، مما يؤدي إلى نقصه تمامًا، ويُشخَّص هذا عادةً في مرحلة الطفولة أو الشباب.

أما داء السكري من النوع الثاني، فيحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو عندما تُصبح الخلايا مقاومة لتأثيراته، مما يعني أن الأنسولين المُنتَج لا يعمل بكفاءة.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)لا توجد طريقة معروفة للوقاية من مرض السكر من النوع الأول؛ ومع ذلك، فإن عوامل الخطر الشائعة تشمل:

التاريخ العائلي: وجود أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت مصابًا بمرض السكري من النوع الأول.

العمر: يمكنك الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في أي عمر، ولكنه يتطور عادة عند الأطفال أو المراهقين أو الشباب.

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري من النوع 2، فقد تكون معرضًا للخطر إذا كنت:

تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

عمرك 45 سنة أو أكثر

أحد الوالدين أو الأشقاء مصاب بمرض السكري من النوع 2.

ممارسة نشاطً بدني أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

تعانى من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

النساء المصابات بمرض تكيس المبايض، أو سكري الحمل (مرض السكري أثناء الحمل)، أو اللاتي أنجبن طفلاً يزن أكثر من 3.5 كجم معرضات أيضًا لخطر متزايد.

متى يجب عليك البدء في إجراء فحص مرض السكر من النوع الثاني؟

يوصي بإجراء الفحص لجميع الأفراد فوق سن الثلاثين، وبالنسبة لبعض الأفراد الأكثر عرضة للخطر، قد يكون الفحص ابتداءً من سن 25 مناسبًا، وهذا مهم بشكل خاص إذا كان لديك عوامل خطر متعددة أو تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري.

ماذا يجب عليك فعله إذا كنت معرضًا لخطر كبير؟

إذا كنتَ من الفئات الأكثر عرضة للخطر، فلا داعي للقلق، بل اتخذ الإجراءات اللازمة، ينصح التقرير بالتركيز على:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

تحقيق والحفاظ على وزن صحي

في بعض الحالات، قد يستفيد الأفراد المصابون بمرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة ارتفاع طفيف في نسبة السكر في الدم لا يكفي لتشخيص مرض السكري، من أدوية مثل الميتفورمين لتأخير المرض أو منعه.