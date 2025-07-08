شكرا لقرائتكم خبر عن مع وصول الرطوبة لـ 90.. من الأكثر عرضة للإجهاد الحرارى وما أهم الإسعافات والان مع تفاصيل الخبر

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية التى تقارب على 90%، حيث تتسبب الرطوبة المرتفعة من زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الأمراض الخاصة بها.

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة منها الإجهاد الحرارى خاصة إذا كنت تنوى الخروج خلال الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا، أو تتواجد في الأماكن المغلقة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة.

ما هو الإجهاد الحراري؟

وفقا لتقرير موقع " webmd"، الإجهاد الحراري هو تراكم الحرارة في الجسم لدرجة يصعب معها على منظم الحرارة الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية الطبيعية، وعندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بالتعرق، قد تحدث أمراض حرارية خطيرة، أشد الأمراض الناجمة عن الحرارة هي الإجهاد الحراري وضربة الشمس، إذا لم تُتخذ إجراءات لعلاج الإجهاد الحراري، فقد يتطور المرض إلى ضربة شمس وربما الموت.

ما الذي يسبب الإجهاد الحراري؟

بصفة عامة: درجة حرارة عالية + رطوبة عالية + عمل بدني = إجهاد حراري، ورغم أن الإجهاد الحراري يرتبط عادةً بالطقس الدافئ، ومن العوامل التي تُسبب الإجهاد الحراري:

رطوبة عالية

درجة حرارة عالية

انخفاض حركة الهواء

ارتفاع درجة حرارة الإشعاع المحيطة (الآلات الساخنة)

مستوى عال من النشاط البدني

انخفاض درجة اللياقة البدنية

العمر

معدل الأيض

من الصعب التنبؤ بمن سيتأثر ومتى، نظرًا لاختلاف قابلية الأفراد للإصابة، ومن المهم التعرف على أعراض اضطرابات الإجهاد الحراري واتخاذ الإجراءات العلاجية الفورية والمناسبة.

تشمل أعراض الإجهاد الحراري الصداع، والغثيان، والدوار، وتشوش الرؤية، والضعف، والدوار، والعطش، يكون الجلد رطبًا أو محمرًا، ولحسن الحظ، تستجيب هذه الحالة بسرعة للعلاج الفوري، ويجب إبعاد المصابين بالإجهاد الحراري عن البيئة الحارة، وإعطائهم السوائل، وفك ملابسهم، والاستحمام أو الاستحمام بإسفنجة بماء بارد، والراحة في مكان بارد.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة

يمكن لأي شخص أن يعاني من مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة، ولكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

الأطفال الرضع والأطفال الصغار

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض الكلى، أو مرض السكر، أو الأمراض العقلية

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة بما في ذلك مدرات البول (أقراص السوائل)، وحاصرات بيتا، والأدوية ذات الخصائص المضادة للكولين، ومنبهات الجهاز العصبي المركزي.

الأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الهواء الطلق.

الإسعافات الأولية للإجهاد الحرارى

تتضمن الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري ما يلي:

اطلب المساعدة الطبية الفورية أو نقل الشخص إلى الطبيب أو قسم الطوارئ.

ضع الشخص في مكان بارد ثم ضعه على السرير.

قم بإزالة الملابس الزائدة بما في ذلك الأحذية والجوارب.

تبريد الشخص: بلل جلده بالماء البارد، مع تسليط مروحة عليه باستمرار، ووضع إسفنجة أو قطعة قماش باردة ورطبة، أو ضع كمادات ثلج أو ثلج مجروش في منشفة رطبة على الرقبة أو الفخذ أو الإبطين، إذا أمكن، اطلب منه الاستحمام بماء بارد.

شجعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.

