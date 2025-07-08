شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 أخطاء فى رحلة الدايت يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

إنقاص الوزن يتجاوز مجرد تقليل تناول الطعام أو زيادة ممارسة الرياضة، فبالنسبة للعديد من النساء، من السهل اكتساب عادات إيجابية، لكنها في الواقع تُعقد رحلة إنقاص الوزن خاصة في ظل النصائح المتضاربة المتاحة على الإنترنت، ويرتكبن أخطاء شائعة عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، ويساعد تجنبها على تبسيط هذه الرحلة، وجعلها أكثر صحة ونجاحا، وهو ما يوضحه موقع "WEBMD".

فيما يلى.. 5 أخطاء شائعة في رحلة الدايت لدى النساءتناول القليل جدًا من الطعام في وقت مبكر جدًا

يُعدّ تقليل السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير منذ البداية من أسوأ الأخطاء التي يمكن ارتكابها عند انقاص الوزن، فرغم أنه قد يبدو أسرع طريق لتحقيق نتائج فعالة، إلا أن قلة تناول الطعام قد تُضعف عملية الأيض وتُسبب التعب وتقلبات المزاج، بل وربما الدوار، حيث يحتاج جسمك إلى وقود ليعمل، كما أن النساء أثر عرضة لفقدان العضلات بدلًا من الدهون، وتصل إلى مرحلة ثبات الوزن بسرعة إذا كنتِ تفتقرِ إلى التغذية الكافية، وخاصةً البروتين والدهون الصحية.

تخطى الوجبات خاصة وجبة الإفطار

تعتقد الكثيرات أن تفويت الوجبات يُقلل من إجمالي استهلاك السعرات الحرارية المتناولة، ولكن في الحقيقة، قد يُسبب تفويت الوجبات جوعًا شديدًا في وقت لاحق، مما يزيد من احتمال الإفراط في تناول الطعام أو اختيار خيارات غذائية غير صحية، لذلك فإن تناول وجبة إفطار صحية متوازنة يُساعد على تنشيط عملية الأيض والحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم طوال اليوم، حيث يمكنك إضافة أطعمة مثل البيض، أو دقيق الشوفان، أو زبادي الفاكهة والتي يمكن أن تحدث فرقًا.

الاعتماد المفرط على العناصر الغذائية

ليس بالضرورة أن يكون المنتج الذي يحمل علامة "قليل الدسم" أو "خالٍ من السكر" مفيدًا لكِ، حيث تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات على مكونات صناعية، وقيمتها الغذائية قليلة، وقد يُحفز بعضها الرغبة الشديدة في تناول السكر أو يزيد من جوعك، ومن الخيارات الأفضل تناول الأطعمة الكاملة، بما في ذلك البروتين الخالي من الدهون والمكسرات والخضراوات والفواكه، فهي تُوفر التغذية التي يحتاجها جسمك وتُشعرك بالشبع لفترة أطول.

القيام بالكثير من التمارين الرياضية بسرعة كبيرة

بعض النساء يترددن على صالة الألعاب الرياضية بلا هوادة، اعتقادًا منهن أن زيادة ممارسة الرياضة والتعرق تعني حرق المزيد من الدهون، ومع ذلك، قد يؤدي إرهاق الجسم دون راحة إلى الإصابة، واختلال التوازن الهرموني، والإرهاق، والأمر يتعلق بالاستمرارية والتعافي، وليس فقط الشدة، حيث أن ممارسة التمارين المعتدلة المنتظمة، مع قسط كافٍ من النوم وأيام الراحة، تُحسّن النتائج على المدى الطويل، وكذلك أنشطة مثل المشي، وتمارين القوة، واليوجا، يمكن أن تكون بنفس فعالية التمارين عالية الشدة.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على طرد السموم، وتنظيم عملية الأيض، والحد من الجوع، ومع ذلك، تُهمل العديد من النساء الحفاظ على ترطيب الجسم، إذ يركزن على الطعام أو ممارسة الرياضة، كما أن شرب كوب من الماء قبل الوجبة يُساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، إذ يُفسر العطش أحيانًا على أنه جوع.

التفكير السريع جدًا فيما يتعلق بالنتائج

فقدان الوزن ليس خطًا مستقيمًا، حيث تتوقف العديد من النساء عن الدايت عندما لا يلاحظن نتائج خلال أسبوعين تقريبًا، وهذا يُسبب ارتباكًا في الجسم وارتفاعًا في مستويات التوتر نتيجة التنقل بين أنواع الرجيم، لذل من المهم تحديد أهداف قابلة للتحقيق، إن خسارة نصف كيلوجرام أسبوعيًا تُعتبر تحسنًا جيدًا، والأهم هو وضع روتين يمكنكِ اتباعه مدى الحياة، وليس فقط لبضعة أسابيع.

وزن نفسك كل يوم

قد يتأثر الوزن خاصة لدى النساء بعدة عوامل مثل التقلبات العاطفية، قد يتغير وزنك يوميًا حسب الهرمونات، أو الهضم، أو كمية الماء في جسمك، وقد يؤثر الوزن المنتظم سلبًا على ثقتك بنفسك وتحفيزك، لذلك لا يجب وزن الجسم يوميًا لأنه قد يصيبك بالإحباط وبدلًا من ذلك حاولِ التركيز على مدى ملائمة ملابسك، ومستوى طاقتك، وحالتك النفسية العامة.

وفي النهاية، مسار فقدان الوزن فردي، ولا توجد وصفة واحدة تناسب الجميع، لكن الأهم هو معاملة جسمك وفقًا لاحتياجاته وطبيعته، والانتباه لإشاراته، وتجنب الخيارات القاسية عند إنقاص الوزن، واتبعِ نظامًا غذائيًا متوازنًا بدلًا من السعي وراء العلاجات السريعة، من خلال تناول طعامًا صحيًا والحرص على النشاط البدنى المنتظم، والنوم جيدًا، بجانب الحفاظ على رطوبة جسمك، وفى النهاية تحلِ بالصبر لتحقيق النتائج المستهدفة.