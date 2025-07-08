شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القولون هو أول وأطول جزء من الأمعاء الغليظة، آخر أجزاء الجهاز الهضمي، ويساعد على هضم الطعام، ينشأ سرطان القولون من سلائل في بطانة القولون الداخلية، وتساعد الفحوصات والعلاجات الحديثة المزيد من الناس على النجاة من سرطان القولون، ومع ذلك، فإن الوقاية دائما خير من العلاج.

وفقا لتقرير موقع " hindustantimes" هناك بعض الخيارات الغذائية التي تساعد في الوقاية من سرطان القولون.

الأطعمة التي تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون

وفقًا للتقرير فإن هذه الأطعمة الثمانية تُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، إلا أن تقليل الخطر لا يعني القضاء عليه تمامًا.

1. الزبادي

توصلت مراجعة منهجية وتحليل تلوي إلى أن استهلاك الزبادي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7%.

2. المكسرات

لدى مرضى سرطان القولون في المرحلة الثالثة، ارتبط تناول حصتين أو أكثر من المكسرات أسبوعيًا بانخفاض خطر تكرار المرض بنسبة 42% وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 57%.

3. الحمضيات

الدراسات أظهرت أن تناول كميات كبيرة من الحمضيات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18 %.

4. التفاح

كشفت دراسة مقارنة أن تناول أكثر من حصة واحدة من التفاح يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 47 %.

5. الكيوي

أوضحت مراجعة علمية أن مكملات فاكهة الكيوي قد تكون مرتبطة بتأثيرات مضادة للسرطان، مما يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم من خلال تعزيز حركات الأمعاء وزيادة بكتيريا حمض اللاكتيك المعوية.

6. البطيخ

وجدت دراسة تحليلية أجريت عام 2023 أن تناول كميات أكبر من البطيخ يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 26 % مقارنة بالتناول المنخفض.

7. الطماطم

لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، اقترح التقرير تناول الطماطم، وأوضح أن دراسةً تحليليةً أجريت على الليكوبين الغذائي، وهو مضاد الأكسدة الرئيسي في الطماطم، وجدت علاقةً وقائيةً ضد سرطانات الجهاز الهضمي.

8. الأفوكادو

توصلت دراسة مستقبلية كبيرة إلى أن زيادة استهلاك الأفوكادو كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 21 % لدى الرجال.

