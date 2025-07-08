شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك أجسام أكثر عرضة للدغات البعوض؟.. 6 خطوات تساعدك على الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يتعامل الكثيرون مع لدغات البعوض، خاصة خلال فصل الصيف، على أنها شىء بسيط ومعتاد، وعلى الرغم من شيوعها إلا أن الوقاية من تلك اللدغات jعد أمرا هاما، ليس فقط لتجنب الحكة المترتبة عليها، وإنها لأن تلك اللدغات يمكن أن تترك ندوبا، أو تسبب ردود فعل تحسسية ، وفي بعض المناطق، تنقل الأمراض .

وبحسب موقع "Very well health"، يوجد عدد من النصائح التي تساعد على تجنب تلك اللدغات المزعجة.

الأشخاص الأكثر عرضة للدغات البعوض

يقول الخبراء أن البعوض ينجذب إلى هؤلاء الأشخاص أكثر من غيرهم:

أصحاب فصيلة الدم O أو فصيلة الدم AB

الأشخاص الذين يزفرون ثاني أكسيد الكربون أكثر من المعتاد بسبب المجهود أو الحمل

ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب بذل مجهود، أو زيادة الوزن، أو مجرد "التعرق"

حمض اللاكتيك والأمونيا ومركبات أخرى في العرق البشري

ارتفاع مستويات البكتيريا على الجلد، وخاصة عندما تختلط مع العرق

ارتداء الملابس الداكنة، وخاصة الأسود والأخضر 23

الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحلوة أو المالحة أو الحارة أو الغنية بالبوتاسيوم

6 نصائح لتجنب لدغات البعوض1. استخدم المبيدات الحشرية التقليدية

تعد المبيدات الحشرية أفضل طريقة للوقاية من لدغات البعوض، وقد أظهرت أبحاثٌ استمرت قرابة نصف قرن أنها آمنة عند استخدامها وفقًا للإرشادات، حتى للأطفال فوق الشهرين وللنساء الحوامل أو المرضعات .

2. جرب طاردات البعوض الطبيعية

يعد زيت الأوكالبتوس الليموني (OLE) طارد حشرات مشتق من النباتات، و يتوفر كزيت عطري، لكن الخبراء يحذرون من استخدام الزيت النقي مباشرة على البشرة، لأن ذلك قد يزيد من خطر حدوث ردود فعل سلبية، خاصةً دون استخدام تركيبة أو تخفيف مناسبين.

3. ارتداء ملابس واقية

عندما تكون خارجًا في منطقة بها بعوض، فيفضل ارتداء بنطال طويل وقمصان بأكمام طويلة، كذلك الجوارب والأحذية المغلقة، لأنه لا يمكن للبعوض أن يعض من خلال بعض الملابس، مما يجعل من الصعب عليه الوصول إلى بشرتك، وقد تكون الملابس الفضفاضة أكثر فعالية في الوقاية.

4. حماية الأطفال الرضع والصغار

يوصي الخبراء باستخدام الناموسيات كطاردات للبعوض للأطفال الصغار، و يمكن استخدامها على عربات الأطفال، ومقاعد السيارات، وأسرة الأطفال .

5. منع لدغات البعوض حول منزلك وفناءك

أبقى نوافذك مغلقة قدر الإمكان لإبعاد البعوض عن منزلك، و إذا اضطررت لفتحها، فتأكد من أن النوافذ مزودة بشبكات جيدة أو استخدم ناموسية، ويعد البقاء في المنزل أثناء ذروة نشاط البعوض طريقة جيدة لتجنب لدغاته، لأنه معظم أنواع البعوض تبلغ ذروة نشاطها عند الفجر والغسق .

6. تجنب لدغات البعوض عند السفر

إذا كنت مسافرًا وتشعر بالقلق من الأمراض التي ينقلها البعوض، فمن المهم أن تثقف نفسك جيدًا بشأن الاحتياطات اللازمة قبل رحلتك، قد تحتاج إلى شراء منتجات خاصة مثل الناموسيات، أو تلقي التطعيمات اللازمة قبل السفر.