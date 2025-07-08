شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص الحديد عند النساء وطرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء في مختلف الأعمار، خاصة بسبب فقدان الدم خلال الدورة الشهرية والحمل والولادة، ورغم انتشار المشكلة، لا تزال كثير من النساء يتجاهلن أعراضها حتى تتفاقم وتؤثر على جودة الحياة، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا النساء أكثر عرضة لنقص الحديد؟

أكد الخبراء أن النساء معرضات بشكل أكبر لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى زيادة احتياجات الجسم من الحديد خلال فترات الحمل والرضاعة.

أعراض نقص الحديد عند النساء

-إرهاق مستمر وضعف عام.

-شحوب البشرة.

-ضيق في التنفس حتى مع مجهود بسيط.

-دوخة وصداع متكرر.

-تساقط الشعر وضعف الأظافر.

-خفقان القلب.

-برودة الأطراف.

- رغبة غريبة في تناول أشياء غير غذائية مثل الثلج أو الطين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

استمرار الأعراض مع زيادة شدتها، خاصة الإرهاق وضيق التنفس وتساقط الشعر، يستدعي إجراء تحليل صورة دم كاملة لتشخيص نقص الحديد بدقة.

علاج نقص الحديد

مكملات الحديد: بوصف طبي، وعادة ما تُؤخذ عن طريق الفم، وقد يُوصى أحيانًا بالحقن الوريدي في الحالات الشديدة.

تصحيح السبب الأساسي: مثل علاج غزارة الطمث أو قرحة المعدة أو أي نزيف داخلي.

تغيير النظام الغذائي: التركيز على الأطعمة الغنية بالحديد مثل الكبدة، اللحوم الحمراء، السبانخ، العدس، والبقوليات.

نصائح للوقاية من نقص الحديد

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد بانتظام.

-زيادة استهلاك فيتامين C مع الوجبات لتعزيز امتصاص الحديد.

-تجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل لأنها تقلل امتصاص الحديد.

-المتابعة الدورية خاصة أثناء الحمل وبعد الولادة.