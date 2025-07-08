شكرا لقرائتكم خبر عن علامة تحذيرية فى الفم قد تكون مؤشرا على أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

يتجاهل الكثيرون وجود القليل من الدم أثناء زيارة طبيب الأسنان، معتبرين ذلك أمرًا لا يدعو للقلق. مع ذلك، حذر تقرير على موقع " express" البريطاني، من أنه لا ينبغي الاستهانة بنزيف اللثة.

وفقا للتقرير قد يحدث نزيف عرضي، خاصةً إذا لم تستخدم خيط الأسنان لفترة، ولكن إذا كانت لثتك تنزف بانتظام، فقد يكون ذلك إشارة من جسمك لوجود مشكلة ما، النزيف المستمر قد يشير إلى التهاب، عادةً بسبب تراكم البلاك على طول خط اللثة، وعندما لا تتم إزالة البلاك بفعالية، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج اللثة، ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى التهاب اللثة - المرحلة المبكرة من أمراض اللثة".

بدون العلاج المناسب ، يمكن أن يتطور التهاب اللثة إلى حالات أكثر خطورة في اللثة، مما قد يؤدي إلى انحسار اللثة وتدهور العظام وحتى فقدان الأسنان.

يفترض الناس غالبًا أن النزيف علامة على حاجتهم إلى تنظيف أسنانهم بالفرشاة أو خيط الأسنان بشكل أقل، في الواقع، قد يعني ذلك ضرورة تحسين أسلوبك أو انتظامك في التنظيف، ومراجعة طبيب أسنان لاستبعاد المشاكل الأكثر خطورة".

كما أشار التقرير إلى أن تنظيف الأسنان بقوة مفرطة أو استخدام فرشاة أسنان خشنة قد يكون سببًا لنزيف اللثة، ونصح باستخدام فرشاة ناعمة الشعيرات وحركات دائرية لطيفة، قد يبدو التنظيف العنيف كأنك تقوم بتنظيف عميق، ولكنه في الواقع قد يُلحق الضرر باللثة ومينا الأسنان مع مرور الوقت".

قد تكون التقلبات الهرمونية، وبعض الأدوية، وحتى نقص الفيتامينات، من الأسباب المؤدية إلى نزيف اللثة، على سبيل المثال، قد يزيد الحمل وبعض أدوية ضغط الدم من حساسية اللثة وعرضتها للنزيف، وأكد التقرير على أهمية إجراء فحوصات الأسنان لتحديد السبب الدقيق.

نزيف اللثة قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

كما سلّط التقرير الضوء على المخاطر المحتملة لنزيف اللثة، باعتباره بوابةً لدخول البكتيريا إلى مجرى الدم، وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين صحة الفم والصحة العامة، حيث إن هناك أدلة متزايدة على أن أمراض اللثة قد تكون مرتبطة بأمراض جهازية مثل السكري وأمراض القلب.

حثّ التقرير الأشخاص على عدم تجاهل نزيف اللثة المتكرر، فنزيف اللثة أمر شائع، ولكن لا ينبغي اعتباره أمرًا طبيعيًا، قد يكون طريقة فمك في الإشارة إلى حاجته إلى عناية.

وأوصى التقرير بالحفاظ على زيارات منتظمة لطبيب الأسنان، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستخدام خيط الأسنان بعناية ومراقبة أي تغييرات في صحة اللثة.