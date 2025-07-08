شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عوامل تسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى نسبة السكر.. و6 نصائح أساسية والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن التقلبات الطفيفة في سكر الدم أمر طبيعي، إلا أن التقلبات الكبيرة قد تضر بصحتك بطرق عديدة، حيث يعاني مرضى السكر من ارتفاعات متكررة في سكر الدم، وإذا لم يتم التحكم بها لفترات طويلة، فقد تؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء لذلك، من الضروري الحفاظ على مستويات سكر دم صحية، وخاصةً لمرضى السكري.

وفقا لتقرير موقع " NDTV"، فإن تحديد العوامل التي قد تُسبب ارتفاعات مفاجئة في سكر الدم يُساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة، ويُعزز استقرار مستوى السكر في الدم، فيما يلى قائمة بهذه العوامل التي قد تُسبب ارتفاعات مفاجئة في سكر الدم، والتي لا ينبغي تجاهلها.

العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا غير متوقع في مستويات السكر في الدم 1. قلة النوم

قد يؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما أن قلة النوم قد تُضعف حساسية الأنسولين.

2. الكافيين

يعاني بعض الأفراد من ارتفاع سكر الدم بعد شرب القهوة، حتى القهوة السوداء الخالية من السكر والسعرات الحرارية، وبالمثل، قد تؤدي المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي الأسود والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة، إلى ارتفاع سكر الدم.

3. الجفاف

شرب كمية كافية من الماء ضروري لوظائف الجسم بشكل سليم، فعندما يُصاب الجسم بالجفاف، يرتفع تركيز الجلوكوز في الدم.

4. تخطي الوجبات

الفواصل الزمنية الطويلة بين الوجبات قد تُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، إذ تُنبه الكبد إلى التخلص من الجلوكوز المُخزّن، تناول وجبات صغيرة ومتكررة غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات الصحية.

5. التوتر

قد يكون التوتر غير المُسيطر عليه أكثر ضررًا مما تظن، فقد يؤثر على صحتك الجسدية والنفسية، كما أن هرمونات التوتر قد ترفع مستويات السكر في الدم.

6. ممارسة التمارين الرياضية الشاقة

يمكن أن يؤثر كل من الخمول البدني والتدريبات المكثفة على كيفية معالجة الجسم للجلوكوز.

7. وقت اليوم

هناك ارتفاع طبيعي في مستويات السكر في الدم في الصباح الباكر، عادة بين الساعة 4 صباحًا و8 صباحًا حيث تحدث زيادة في الهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو.

كيفية الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم

ـ ركّز على الأطعمة الكاملة، وأضف الكثير من الخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، كذلك، قلّل من تناول السكريات المكررة والأطعمة المصنّعة.

ـ مارس الرياضة بانتظام وهدفك هو الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة عدة أيام في الأسبوع.

ـ اشرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم لدعم تنظيم نسبة السكر في الدم.

ـ كن حذرًا من حجم الحصة لتجنب الإفراط في تناول الطعام، وخاصةً الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

ـ إن تناول الطعام على فترات منتظمة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم.

