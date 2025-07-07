شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.. استشارى توضح إزاى متحرميش طفل السكر من الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمى للشيكولاتة، ولأنها من أكثر أنواع الحلوى التي يحبها الأطفال وخاصة الأطفال مرضى السكرى، نتعرف في هذا التقرير على بعض النصائح الطبية حتى يستطيع الطفل مريض السكر تناول الشيكولاتة دون أضرار على صحته.

قالت الدكتورة نيرمين حيدر، رئيس قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر واستشارى السكر والغدد الصماء، إنه لا يجب حرمان الطفل مريض السكر من أى طعام، ولكن يجب تنظيم تناوله الطعام، خاصة الأطعمة التي ترفع نسبة السكر مثل الشيكولاتة.

وأوضحت، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أفضل أنواع الشيكولاتة التى يمكن أن يتناولها الطفل مريض السكر هى الشيكولاتة الداكنة "الدارك" لأنها تحتوى على الكاكاو الخام وتساعد على تعزيز المزاج وهى أكثر أنواع الشيكولاتة الصحية.

وأشارت أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على كمية أكبر من الألياف ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة مرضى السكري، مع ضرورة تجنب الشيكولاتة البيضاء والشيكولاته بالحليب لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون.

وأكدت أنه يمكن أن يتناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة بجانب ممارسة الرياضة ليحرق أي سعرات وحتى لا يرتفع سكر الدم.

وأضافت أستاذ قسم الأطفال بالمعهد القومى للسكر أن الأم تستطيع عمل موازنة في النظام الغذائي للطفل مع مراقبة تأثير الشيكولاتة على مستويات السكر في الدم باستخدام جهاز قياس السكر، خاصة في البداية.

وتابعت قائلة إنه يمكن تناول الشوكولاتة كحلوى بعد وجبة طعام متوازنة لمنع ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

نصائح لنظام غذائي للأطفال مرضى السكر

ذكر موقع Health أن تناول الطعام المطبوخ في المنزل، والذي يحتوي على مزيج جيد من الخضراوات غير النشوية والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة أفضل طريقة يمكن للأمهات من خلالها تقديم وجبات مغذية وصحية لأطفالهن المصابين بداء السكري.

خيارات الإفطار لطفل مصاب بمرض السكر

يمكن أن تشمل وجبة الإفطار الخاصة بهم الخضار والجبن القريش هذا يعطي توازنا جيدا من الكربوهيدرات والبروتين أو تناول الفول مع الجزر والخضراوات.

خيارات الغداء لطفل مصاب بالسكر

بالنسبة للغداء، يمكنك إعداد وجبة صحية مع ربع طبق سلطة ، ووعاء من الشوفان وخضراوات من اختيارك مثل البامية ووعاء واحد من الأرز البني.

خيارات العشاء لطفل مصاب بداء السكري

يمكن أن يكون العشاء كوب من الزبادي أو البامية والسبانخ من الخضراوات غير النشوية والغنية بالألياف فهي تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم للطعام ، وهي القيمة المخصصة للمواد الغذائية. يعتمد على مدى سرعة ومدى ارتفاع هذه الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

هل يمكن للطفل مريض السكر تناول الطعام فى المطعم

الأمر لا يشبه أن الأطفال المصابين بالسكري لا يستطيعون تناول الطعام في المطعم، حيث إنه أثناء تناول الطعام في الخارج ، يجب أخذ أحجام الوجبات في الاعتبار لتجنب الإفراط في تناول الطعام.