شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلم ويحدث بسبب الضغط على الاعصاب..ما هو "العرج الكاذب" والان مع تفاصيل الخبر

العرج العصبي، أو ما يطلق عليه "العرج الكاذب"، هي حالة تحدث عندما تضغط الأعصاب الشوكية في العمود الفقري القطني (السفلي)، مما يُسبب ألمًا متقطعًا في الساق، ويحدث هذا عادةً عندما تصبح المساحة داخل عظام العمود الفقري القطني صغيرة جدًا - وهي حالة يشار إليها باسم تضيق العمود الفقري القطني.

وبحسب موقع "Very well health" يعد العرج العصبي أو الكاذب، متلازمة أو مجموعة أعراض ناجمة عن انضغاط العصب الشوكي، بينما يصف تضيق القناة الشوكية تضيق الممر الشوكي، ويمكن علاجهما معًا، وغالبًا ما يؤثر تضيق القناة الشوكية على كبار السن.

أعراض العرج العصبي

يتميز العرج العصبي بألم عصبي، عادةً في كلتا الساقين، وقد يكون هناك ألم أيضًا في أسفل الظهر أو الأرداف، وتشمل أعراض العرج العصبي ما يلي:

ألم حاد أو مؤلم أو حارق يمتد إلى الأطراف السفلية

إحساس بالحرقان أو الخدر والوخز

تعب وضعف في الساق

إحساس بثقل في الساق

تشنجات الساق

ويعد ألم الساق الناتج عن العرج العصبي متقطع، ويتغير بحركات أو أنشطة محددة، مثل الوقوف أو المشي، أو نزول السلالم أو ثني العمود الفقري للخلف، والتي قد تسبب الألم، أما الجلوس أو صعود السلالم، أو الانحناء للأمام فقد يخفف الألم.

مع مرور الوقت، قد يؤثر العرج العصبي على حركة الشخص، إذ يتجنب أي نشاط يسبب الألم، بما في ذلك التمارين الرياضية، ورفع الأشياء الثقيلة، والمشي لفترات طويلة. حتى النوم قد يصبح تحديًا.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي العرج العصبي إلى فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب ضغط الأعصاب التي تنظم هذه الوظائف.

أسباب الإصابة بالعرج العصبى

في حالة العرج العصبي، يكون انضغاط الأعصاب الشوكية هو السبب الكامن وراء ألم الساق، وفي معظم الحالات، يكون تضيق العمود الفقري القطني (LSS) هو سبب اعتلال الجذور العصبية، أو أعراض انضغاط العصب، وعادةً ما يكتسب تضييق القناة الشوكية بسبب انحلال العمود الفقري القطني.

وتتعدد أسباب تضييق القناة الشوكية، والتي تشمل ما يلى:

صدمة العمود الفقري ، مثل تلك الناتجة عن حادث سيارة أو إصابة أخرى

انزلاق غضروفي في العمود الفقري: انتفاخ الأقراص المبطنة بين عظام العمود الفقري (الفقرات)

هشاشة العظام في العمود الفقري : تعرف أيضًا باسم التهاب المفاصل الناتج عن "التآكل والتلف"

التهاب الفقرات التصلبي:نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب العمود الفقري

النتوءات العظمية : تُعرف أيضًا باسم النتوءات العظمية

أورام العمود الفقري : أورام حميدة (غير سرطانية) وأورام خبيثة (سرطانية)

ونظرًا لارتباطه الكبير بالشيخوخة، يميل العرج العصبي إلى التأثير على كبار السن، وخاصةً من هم في الستينيات والسبعينيات من العمر، ولأن العرج العصبي عادةً ما يكون نتيجةً لتدهور العمود الفقري، فإن أعراضه عادةً ما تكون دائمة، ومع ذلك، يمكن تخفيف الألم بالعلاج .

علاج العرج العصبي

تشمل خيارات العلاج لتلك الحالة ما يلي :

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية

العلاج الطبيعي، والذى عادة ما يكون جزءًا من خطة العلاج، ويشمل ذلك تمارين التمدد، وتقوية العضلات، وتمارين الأيروبيك التي تساعد على تحسين وضعية الجسم وتثبيت عضلات أسفل الظهر.

ويمكن استخدام حقن الستيرويد فوق الجافية للعلاج ، عن طريق حقن ستيرويد يُسمى الكورتيزون في الجزء الخارجي من العمود الفقري، ويُسمى الحيز فوق الجافية.

الجراحة المعروفة باسم استئصال الصفيحة الفقرية، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على العمود الفقري القطني إذا لم تنجح العلاجات الأخرى وكانت الأعراض تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة.

تحسين المشي مع العرج العصبى

تُعد مشاكل المشي علامةً مميزةً على العرج العصبى، و يعد تحسين مسافة المشي هدفًا أساسيًا للعلاج، قد يكون المشي مفيدًا للأشخاص المصابين بالعرج العصبي، ولكن قد يتطلب التمرين إشرافًا لدى البعض، مثل المشي على جهاز المشي مع دعم وزن الجسم أثناء جلسات العلاج الطبيعي .



