شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات إدوارد .. 7 أعراض لأورام الكلى تلزم الفحص فورا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان إدوارد، عن تفاصيل الوعكة الصحية الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى اكتشاف إصابته بسرطان الكلى، والجراحة التي خضع لها لاستئصال الورم وذلك خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة.

أورام الكلى، خاصة سرطان الخلايا الكلوية (Renal Cell Carcinoma – RCC)، هو أكثر أنواع السرطان الكلوي شيوعًا، حيث يشكل أكثر من 90 % من سرطانات الكلية، ويظهر بشكل رئيسي لدى البالغين ويمثل حوالي 3 % من جميع سرطانات البالغين .تكون هذه الأورام ذات أهمية عندما تكون صغيرة، ولكن في حال وجود أورام كبيرة أو متعددة، يلزم إجراء تقييم متخصص.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الكلى

وفقا لتقرير موقع " kidneyresearchuk" يحدث سرطان الكلى نتيجة طفرات جينية في خلايا الكلى، مما يؤدي إلى تكاثرها بشكل خارج عن السيطرة، لا نعرف حتى الآن ما الذي يُحفز هذه الطفرات، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى، وتشمل هذه العوامل:

يعانون من السمنة أو زيادة الوزن

ارتفاع ضغط الدم

تدخين

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى

العمل مع أو التعرض لبعض المواد الكيميائية في مكان العمل مثل الأسبستوس والكادميوم وبعض المذيبات

أعراض سرطان الكلى

في البداية، قد لا يسبب سرطان الكلى أي أعراض واضحة ولكن يجب عليك مراجعة طبيبك العام إذا كان لديك:

وجود دم في البول

وجود كتلة أو تورم في جانبك

ألم مستمر في أسفل ظهرك أو جانبك

فقدان الطاقة المستمر

فقدان الوزن المفاجئ

الحمى المتكررة

شعور عام بسوء الصحة

قد تكون معظم هذه الأعراض ناجمة عن أسباب أخرى أقل خطورة، ولكن إذا كنت مصابًا بسرطان الكلى، فكلما تم التشخيص والبدء بالعلاج مبكرًا، زادت فرص إبطاء تطور السرطان أو حتى الشفاء منه.

تشخيص سرطان الكلى

تُستخدم فحوصات التصوير (مثل الموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي) عادةً للكشف عن سرطان الكلى وتقييم مدى انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، كما تُستخدم فحوصات الدم والبول لقياس وظائف الكلى.

مع زيادة استخدام الفحوصات، أصبح من الممكن الآن تحديد نسبة كبيرة من أورام الكلى أثناء الفحوصات للتحقيق في قضايا أخرى.

درجات سرطان الكلى

يمكن أيضًا فحص الخلايا السرطانية المأخوذة من خزعة الكلى تحت المجهر لتحديد درجة السرطان من 1 إلى 4، كلما بدت الخلايا أقرب إلى الخلايا الطبيعية، انخفض تصنيف السرطان وانخفض احتمال انتشاره، قد تكون هذه المعلومات مفيدة في تخطيط العلاج، خاصةً للأورام الصغيرة جدًا حيث تُعتبر مراقبة الورم أحد خيارات العلاج.

علاج سرطان الكلى

تعتمد العلاجات على مرحلة أو مدى سرطان الكلى لديك، وصحتك العامة، قد تُصمَّم هذه العلاجات لعلاج المرض أو السيطرة عليه أو تخفيف أعراضه، وسيتم تصميم خطة علاجية تناسب احتياجاتك الفردية.

قد تشمل العلاجات ما يلي:

الجراحة - يمكن استخدام الجراحة المفتوحة أو جراحة ثقب المفتاح لإزالة جزء من الكلية أو الكلية بأكملها، تُخفف جراحة ثقب المفتاح (المنظار) من ألم ما بعد الجراحة، وتُسهّل خروج المريض من المستشفى، وتسريع عودته إلى ممارسة حياته الطبيعية، وهي مُتاحة لمعظم الأورام الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يُمكن استخدام جراحة ثقب المفتاح لإجراء استئصال جزئي للكلية (إزالة منطقة الكلية التي تحتوي على الورم) - وهو إجراء مُتاح للعديد من الأورام الصغيرة.

العلاج بالتبريد أو الاستئصال بالترددات الراديوية - حيث تُدمَّر الخلايا السرطانية بالتجميد أو التسخين، يُمثِّل هذا خيارًا علاجيًا طفيف التوغل لأورام الكلى الصغيرة.

الانسداد الشرياني : يُستخدم أحيانًا لتسهيل الجراحة عند استحالة إزالة الكلية. في هذه التقنية، يُقلل تدفق الدم إلى الورم، مما يُضعفه ويتقلص حجمه.

العلاج الإشعاعي: يستخدم الأشعة السينية للقضاء على السرطان. ويُستخدم أحيانًا لتخفيف الألم (العلاج التلطيفي) إذا انتشر سرطان الكلى إلى العظام.

العلاج الدوائي : يتوفر الآن عدد من الأدوية لعلاج أورام الكلى التي انتشرت خارج الكلى.