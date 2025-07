شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة خفيفة تساعد على إذابة الدهون وبناء العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد أن تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم مضر، لأنه قد يزيد الوزن، إذا كنتَ تُكثر من رقائق البطاطس، أو الوجبات السريعة أو الأطعمة غير الصحية شديدة المعالجة، فإن ذلك يساعد في زيادة الوزن، لأن حرق السعرات الحرارية يستغرق وقتًا طويلا، لكن تناول بعض الأطعمة الصحية قبل النوم قد يكون مفيدًا، ووفقًا للخبراء، فهناك أطعمة تساعد على إذابة الدهون وبناء العضلات أثناء النوم.

ووفقا لما ذكره موقع Eat This Not that ، فإنه مع تقدم النساء في السن، قد يكون من الصعب عليهن فقدان الوزن بسبب تغير الهرمونات وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، ولكن تناول الوجبات الخفيفة المناسبة قبل النوم يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن.



الجبن القريش وفقدان الوزن

فيما يلي 5 أطعمة توصي لورين ماناكر، أخصائية التغذية في تشارلستون في ولاية كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتناولها قبل النوم..تعرف عليها.1. الجبن القريش..

هو وسيلة لذيذة للحصول على البروتين اليومين فإن الجبن القريش هو وجبة خفيفة رائعة قبل النوم محملة ببروتين الكازين، وهو بروتين بطيء الهضم يحافظ على تزويد عضلاتك بالعناصر الغذائية أثناء النوم.

بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين، يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ تميل كتلة العضلات إلى الانخفاض بشكل طبيعي مع التقدم في السن، يساعد الكازين الموجود في الجبن القريش على إصلاح أنسجة العضلات ونموها بسرعة، مما يضمن الحفاظ على قوتك البدنية".



اللوز وخفض الوزن

2. اللوز..

ومن المعروف أن اللوز يوفر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية مثل تحسين نسبة السكر في الدم وتعزيز صحة الأمعاء والمساعدة في تحقيق أهداف إنقاص الوزن.

اللوز مصدر غني بالدهون الصحية والألياف والماغنيسيوم، وكلها عناصر تُسهم في حرق الدهون واستعادة العضلات، ويساعد الماغنيسيوم تحديدًا على استرخاء الجسم وتحسين جودة النوم، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لكل من يسعى إلى تحسين حرق الدهون ونمو العضلات.



شرائح الجديك الرومى

3. شرائح الديك الرومي..

تعتبر شرائح الديك الرومي منخفضة السعرات الحرارية وتعد وجبة خفيفة مثالية لتناولها في الليل.

يوفر لحم الديك الرومي الخالي من الدهون بروتينًا عالي الجودة والتريبتوفان، وهو حمض أميني يُعزز النوم بشكل أفضل من خلال المساعدة في إنتاج الميلاتونين، يساعد هذا المزيج جسمك على التعافي وإصلاح نفسه خلال الليل.

يُعد الديك الرومي خيارًا مثاليًا للنساء فوق سن الأربعين، نظرًا لانخفاض محتواه من الدهون وغنى مكوناته بالعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، تُشكل شرائح قليلة من الديك الرومي مع بعض الخضراوات وجبة خفيفة ليلية متوازنة ومفيدة للعضلات.



الحليب الدافىء

4. الحليب الدافئ..

إن كوبًا من الحليب الدافئ لا يمنحك الراحة فقط قبل النوم، إنه غني ببروتين الكازين، الذي يُهضم ببطء طوال الليل لتعزيز إصلاح العضلات ونموها، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على التربتوفان، الذي يُساعد على الاسترخاء والنوم بسهولة أكبر، وللنساء فوق سن الأربعين، يُقدم الحليب قيمة مضاعفة من البروتين للعضلات والكالسيوم لدعم صحة العظا.



بذور اليقطين

5 . بذور اليقطين "اللب الأبيض"..

تحتوي بذور اليقطين" اللب الأبيض " على نسبة عالية من الدهون الصحية والفيتامينات التي تجعل هذه البذرة الصغيرة ذات قيمة غذائية قوية.

بذور اليقطين غنية بالزنك، الذي يساعد الجسم على إصلاح العضلات ويدعم المناعة، كما أنها مصدر ممتاز للبروتين، مما يساعد على بناء كتلة العضلات والحفاظ عليها طوال الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التربتوفان الطبيعي في بذور اليقطين على تحسين جودة النوم.