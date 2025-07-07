شكرا لقرائتكم خبر عن عيب خلقى خطير بالقلب يظهر مع الولادة.. ما هى "رباعية فالو"؟ والان مع تفاصيل الخبر

رباعية فالو "TOF"، هي عيب خلقي خطير في القلب، يظهر منذ الولادة، ويؤثر على تدفق الدم عبر القلب، ويعاني المصابون بها من أربعة عيوب محددة، بما في ذلك قلب على شكل حذاء وشريان أورطي متراكب.

وبحسب موقع "Very well health"، يتم تشخيص هذه الحالة عادةً بعد الولادة بفترة وجيزة، و قد يتعرض الأطفال المصابين بها لنوبات "تيت"، المعروفة أيضًا بنوبات الرباعية، وهي نوبات من ازرقاق الجلد.

ويحتاج معظم الأطفال المصابين برباعية فالو إلى جراحة لإصلاح القلب، قبل بلوغهم ستة أشهر تقريبًا، و بفضل الجراحة، يعيش 90% من المصابين برباعية فالو حياة صحية.

كيف تؤثر رباعية فالو على الجسم؟

القلب مسؤول عن ضخ الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لكن رباعية فالو تسبب انخفاضًا في تدفق الدم، مما يؤدى لعدم وصول الأكسجين إلى الجسم بالكفاءة التي يصل بها إلى الأشخاص الأصحاء، ولهذا السبب غالبًا ما يكون لون الأطفال المصابين بمتلازمة فالو مائل للزرقة، أو يعانون من نوبات تيت، وهى فترات من تحول لون البشرة إلى الأزرق، عند البكاء أو الأكل .

التشوهات القلبية الأربعة في رباعية فالو

توجد أربعة عيوب مميزة في القلب عند إصابة الشخص برباعية فالو، وهي:

عيب الحاجز البطيني (VSD): ثقب بين حجرتي القلب السفليتين، وهما البطينان، ويعيق هذا الثقب تدفق الدم الطبيعي عبر القلب.

تضخم البطين الأيمن : وهي حالة تصبح فيها عضلة البطين الأيمن أكثر سماكة، مما يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم.

الشريان الأورطي الفوقي: يقع الشريان الأورطي ، وهو أكبر شريان في الجسم، فوق فتحة عيب الحاجز البطيني، مما يسمح له بالانفتاح على حجرتي القلب، لكن في القلب السليم، ينفتح الشريان الأورطي على الحجرة اليسرى فقط.

تضيق الصمام الرئوي (PS): هو ضيق في الصمام الرئوي ، الذي يسمح للدم بالتدفق من البطين الأيمن للقلب إلى الرئتين.

أسباب الإصابة برباعية فالو

لا يعرف الباحثون ما الذي يسبب رباعية فالو، ومع ذلك حددوا عوامل الخطر لهذه الحالة، على رأسها وجود اضطرابات كروموسومية، بما في ذلك متلازمة داون ، ومتلازمة ألاجيل ، ومتلازمة دي جورج .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الحالات أثناء الحمل أن تزيد من خطر إصابة الجنين برباعية فالو:

الأم التي يزيد عمرها عن 40 عامًا

إدمان الكحول

السكر

سوء التغذية

الحصبة الألمانية والالتهابات الفيروسية الأخرى

أعراض رباعية فالو

أكثر أعراض رباعية فالو شيوعًا هو ظهور مسحة زرقاء على الجلد والشفتين والأظافر، تعرف هذه الحالة بالزرقة ، وتحدث عند نقص الأكسجين في الدم، وفي الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، قد تسبب الزرقة تحول لون الجلد إلى الرمادي أو الأبيض .

وقد يعاني الأطفال المصابون برباعية فالو من نوبات الرباعية، والتي تحدث عندما تنخفض مستويات الأكسجين لديهم بسرعة، مما يسبب زرقة، ويحدث هذا غالبًا أثناء بكاء الرضيع أو رضاعته، وخلال هذه النوبات، قد يعاني الأطفال من :

تحول إلى اللون الأزرق

صعوبات في التنفس

فقدان الوعي

وتشمل الأعراض الأخرى لرباعية فالو ما يلي:

صعوبة في التنفس

التعب

صعوبة في تناول الطعام أو زيادة الوزن

علاج نوبات تيت

إذا كان طفلك مصابًا برباعية فالو، فسيعلمك الطبيب كيفية حمله في وضعية ثني الركبتين إلى الصدر، سيساعد ذلك على تنظيم تدفق الدم عبر القلب، وإذا كان يعاني من نوبات متكررة، فقد يحتاج إلى جراحة عاجلة.

علاج رباعية فالو

يحتاج الأطفال المصابون برباعية فالو إلى جراحة تصحيحية، وبدون جراحة، قد لا ينجو معظم المصابين بهذه الحالة قبل بلوغهم العشرين، لكن مع الجراحة، يعيش حوالي 90% من المصابين بهذه الحالة حتى سن البلوغ حياة صحية وكاملة.

وأثناء جراحة إصلاح رباعية فالو، يتعامل الجراحون مع كل من التشوهات الأربعة لهذه الحالة من خلال:

إغلاق عيب الحاجز البطيني باستخدام رقعة

إزالة العضلة السميكة أسفل الصمام الرئوي

إصلاح أو إزالة الصمام الرئوي المسدود وتوسيع الشرايين الرئوية الفرعية

إذا لزم الأمر، يتم وضع أنبوب بين البطين الأيمن والشريان الرئوي لتحسين تدفق الدم

التعايش مع رباعية فالو

يحتاج الأطفال المصابون برباعية فالو إلى مواصلة زيارة طبيب القلب، حتى بعد شفاء الحالة، والذى قد ينصح بالحد من بعض الأنشطة، مثل الرياضات التي تتطلب التلامس الجسدي، بينما سيتمكن آخرون من ممارسة معظم الأنشطة الحركية الأخرى.