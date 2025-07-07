شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية فحص سكر الدم بشكل صحيح فى المنزل.. دليل شامل وأخطاء تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

يساعد فحص سكر الدم المنتظم مرضى السكري على إدارة حالتهم بشكل أكثر فعالية، كما أنه يساعد على منع ارتفاع سكر الدم، مما يقلل من خطر المضاعفات المرتبطة بالمرض.

أهمية مراقبة سكر الدم بانتظام

وفقا لتقرير موقع ndtv تتيح لك المراقبة المنتظمة رؤية كيفية تأثير نظامك الغذائي وممارستك الرياضية وأدويتك على مستويات السكر في الدم، مما يساعدك على البقاء ضمن النطاق المستهدف.

يساعد تتبع نسبة الجلوكوز في الدم على معالجة التقلبات في نسبة السكر في الدم على الفور، مما يساعد على منع المضاعفات قصيرة المدى وطويلة المدى.

تساعدك الفحوصات الدورية على اتخاذ قرارات أفضل بشأن وجباتك ونشاطك البدني وأدويتك، يمكنك تعديل جرعات الأنسولين أو كمية الطعام التي تتناولها بناءً على نتائجك.

كيفية فحص مستويات السكر في الدم في المنزل

اغسل يديك وأدخل شريط الاختبار في جهاز قياس الجلوكوز

استخدم أداة الوخز لوخز جانب طرف إصبعك (عادةً ما تكون هذه المنطقة أقل حساسية).

اضغط بإصبعك برفق واترك قطرة من الدم تتشكل.

قم بلمس القطرة بشريط الاختبار وانتظر القراءة.

قم بتدوين مستوى السكر في الدم، ووقت الاختبار، وأي ملاحظات ذات صلة بنظامك الغذائي، أو ممارستك الرياضية، أو مشاعرك في ذلك الوقت.

تخلص بشكل آمن من المشرط وشريط الاختبار في حاوية حادة.

الأخطاء التي يجب تجنبها

لا تستخدم نفس الإصبع يوميًا، فقد يُسبب ذلك ألمًا أو حتى إصابة طفيفة. استمر بتدوير الإصبع من أي يد لفحص مستوى السكر في الدم.

تخلص من الإبرة بعد كل وخزة مع اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة لتجنب العدوى.

قم بضبط عمق الإبرة في جهاز الوخز لضمان الوخز المناسب.

تأكد من معايرة جهاز قياس الجلوكوز الخاص بك وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للحصول على قراءات دقيقة.

قم دائمًا بتطهير يديك للتأكد من أن المنطقة نظيفة وخالية من العدوى.

لا تتعجل في الوخز بعد تعقيم إصبعك بالكحول، انتظر حتى يتبخر الكحول من سطح الجلد قبل الوخز.

قد يؤدي استخدام كمية قليلة جدًا من الدم إلى نتائج غير دقيقة، لذا تأكد من وجود كمية كافية للفحص.

يُعدّ الفحص المنزلي وسيلة فعّالة لإدارة داء السكر، مع ذلك، قد تختلف قراءات جهاز قياس السكر في الدم عن قراءات فحص مستوى السكر في الدم في المختبر.

ناقش نتائجك مع الطبيب الخاص بك، واتبع جميع الإجراءات الموصى بها بعناية.