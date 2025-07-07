شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش كورتيزون.. الطريق الآمن لحمل ناجح لمريضة الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد كليه طب قصر العيني، من لجوء الكثير من السيدات الباحثات عن الحمل والإنجاب من استخدام الكورتيزون بشكل عشوائي لعلاج بعض الحالات التي يعانين منها.

قد تجرى هذه السيدات تحليل Anti-TPO، فتكتشف أن نسبته مرتفعة، وهو تحليل خاص بالأجسام المضادة، والكورتيزون ليس علاجًا لهذه الحالة، بل هو خطأ شائع.

وأضاف أن الأجسام المضادة للغدة الدرقية، ليست ناتجة عن التهاب مؤقت يُعالج بمضاد أو بمسكن، بل هى حالة مناعية طويلة ومزمنة، يُهاجم فيها الجسم الغدة بشكل يهدد المناعة وقدرات الجسم كله.

ومهما بدا أن الكورتيزون يخفض هذه الأجسام لبعض الوقت، فإن النتيجة ليست دائمة، والمشكلة تكمن فى أنه ما إن يتم التوقف عن الدواء، تعود النسب والمعدلات إلى الارتفاع.

وتظهر العديد من المشكلات على المدى البعيد، حيث إن استخدام الكورتيزون أثناء الحمل ليس آمنًا كما يُظن البعض، بل إن مضاعفاته قد تكون خطيرة، ومنها:

ارتفاع ضغط الدم بشكل قد يُهدد سلامة الأم

اضطراب في مستويات السكر

زيادة غير مرغوبة في الوزن

وقد يُحدث ما يُعرف بـ"الارتداد المناعي"، وهو تفعيل أمراض مناعية كانت خافتة، فتظهر فجأة وبقوة بعد إيقاف الدواء.



وبالتالي، فإن الكورتيزون لا يقدم فائدة حقيقية في هذا السياق، بل قد يفتح أبوابًا لمضاعفات نحن في غنى عنها.

متى يصبح تحليل Anti-TPO ضروريًا؟

أجاب الدكتور عمرو موضحا أنه ليست كل حالة تستدعي هذا التحليل، ولكن هناك مواقف لا يمكن تجاهله فيها، مثل:

إذا كانت المرأة قد مرت بتجارب إجهاض متعددة

إذا طال انتظار الحمل دون تفسير واضح

إذا ظهرت أعراض تشير إلى كسل في الغدة، رغم أن الفحوصات الأخرى طبيعية

أو إذا وُجدت في العائلة سوابق لأمراض مناعية أو مشكلات بالغدة

في مثل هذه الحالات، يُعد هذا التحليل مفتاحًا لفهم السبب الحقيقي، وهو ما يسمح باتخاذ القرار السليم من قبل الطبيب.

وأشار أستاذ النساء أنه أثناء الحمل إذا ما اجتمع ارتفاع Anti-TPO مع زيادة—even طفيفة—في هرمون TSH، فهنا يجب التحرك بحذر، ويحدد الطبيب للمريضة طرق العلاج الذي أثبت فعاليته بالمادة الفعالة الليفوثيروكسين الشهيرة، والتى تُحدَّد وفق قراءة دقيقة لمستوى TSH، ووفقا لرؤية الطبيب وحده.

فهو الدواء المناسب والوحيد خلال الحمل في هذه الحالة، والغاية من العلاج ليست مجرد أرقام مثالية في التحليل، بل حمل مستقر وسليم، وإذا كنتِ تستعدين للحمل، وتعانين من مشكلة في الغدة الدرقية، فتجنّبي وصفات الكورتيزون.