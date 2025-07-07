في اليوم العالمي للشوكولاتة.. حقائق وأنشطة ممتعة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 صباحاً - لطالما استمتع الناس بمذاق الشوكولاتة لآلاف السنين، فإلى جانب إبداعاتها التي نعرفها ونحبها، تُستخدم الشوكولاتة أيضاً كمشروب، ولإضفاء نكهة مميزة على تشكيلة واسعة من الأطباق. في هذا الموضوع، الذي يصادف 7 يوليو الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة، يذكر لك الخبراء حقائق ممتعة كثيرة عن الشوكولاتة للأطفال، ويدلونك على طرق الاحتفال بها.

10 حقائق ممتعة عن الشوكولاتة للأطفال؟

10 حقائق ممتعة عن الشوكولاتة للأطفال



بالتأكيد سيتم إضافة حقائق جديدة عن الشوكولاتة عبر السنين؛ لأن اكتشاف فوائدها وقصص الشوكولاتة الممتعة لا ينتهي، لذلك اخترنا عشر حقائق ممتعة عن الشوكولاتة، ليتعرف طفلك إليها ويستمتع بتعلمها:

1. هل تعلم أن أصول الشوكولاتة الأولى كانت منذ نحو 4000 عام في المكسيك الحالية؟!

2. تأتي الشوكولاتة من نبات الكاكاو وحبوبه، التي يتم تحميصها، ثم طحنها لصنع الكاكاو.

3. في عام 1519، قدم هيرنان كورتيس الشوكولاتة لأول مرة إلى أوروبا، بعد أن زار بلاط مونتيزوما الثاني.

4. يمكنك صنع شوكولاتة الحليب عن طريق إضافة الحليب المركّز إلى السكر ومعجون حبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو.

5. الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي على أي مواد صلبة من الكاكاو، بل تتكون من زبدة الكاكاو والحليب والفانيليا والسكر.

6. يحتفل عشاق الشوكولاتة باليوم العالمي للشوكولاتة كل عام في 7 يوليو.

7. تم إعداد أكبر لوح شوكولاتة في العالم في رادوفلجيكا، سلوفينيا، في 15 أبريل 2016، وتبلغ مساحته 142.32 متر مربع (1531.9 قدم مربعة).

8. أظهرت الدراسات أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يومياً مفيد للصحة. ويُقال إنها تُخفض ضغط الدم، بل وتُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والكبار.

9. يستخدم كل رطل من الشوكولاتة نحو 400 حبة كاكاو فردية.

10. هل تساءلت يوماً لماذا تذوب الشوكولاتة بغزارة على لسانك؟ حسناً، لأن الشوكولاتة تذوب عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، وهي أقل بقليل من درجة حرارة أجسامنا الطبيعية.

كيف أحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة مع أطفالي؟

يقف الأطفال مفتونين بهذه الألواح السمراء والبيضاء، والتي تحتوي على الكثير من المكسرات والفاكهة المجففة المختلفة، ويحلمون بتذوق ألذ شوكولاتة يمكن تخيّلها. وللتعبير عن روعة هذا اليوم، إليكِ طرقاً للتحضير لحفل يكرم الشوكولاتة مع الأطفال والأصدقاء:

ابتكري المزيد من الزخرفة

ابتكري المزيد من الزخرفة



لا أعتقد أن تزيين حفل الشوكولاتة يتطلب مبالغة، ولكن إذا كنتِ مستعدة، فحوّلي مطبخك أو الغرفة التي تستضيف الحفل إلى مصنع شوكولاتة بأكبر قدر ممكن من الحلويات والشوكولاتة العملاقة! تذكري أنه إذا جهزت نافورة شوكولاتة، ومحطة لصنع الشوكولاتة، وطاولة طعام الحفل، فسيبدو كل شيء رائعاً حتى قبل البدء بالتزيين. إذا استلهمت مشهد نهر الشوكولاتة في فيلم تشارلي ومصنع الشوكولاتة الأصلي، فإن وضع العشب الصناعي في منتصف الطاولة ونباتات الأصص الكبيرة مع الحلويات المخبأة فيها أو الملعقة عليها سيكون فعالاً للغاية.

إذا كنتِ تحبين الديكورات المنزلية، فاصنعي عَصيّ حلوى عملاقة رائعة؛ عن طريق لصق شريط لاصق أبيض بشكل حلزوني بطولها، وثني الثلث العلوي منها بشكل منحنٍ؛ بإدخال علّاقة ملابس مستقيمة في المنتصف. يُمكنك أيضاً صنع حلوى حلزونية عملاقة؛ عن طريق لفّ عصيّ السباحة الرغوية على شكل حلزون، ولصقها معاً بشريط لاصق، ولفّها في السلوفان الشفاف المجعد مع لفّ طرفيها.

في اليوم العالمي للشوكولاتة.. معلومات عن الشوكولاتة وفوائدها للأطفال؟

صممي دعوة الشوكولاتة

هناك طريقة واحدة فقط لدعوة ضيوفك إلى حفلة شوكولاتة مميزة؛ وهي إرسال ألواح شوكولا لهم مع بطاقة ذهبية بداخلها. ننصح بشراء لوح شوكولاتة محشوة بالكراميل كبير لكل دعوة، ثم إعادة تغليفه بورق قصدير، قبل إضافة البطاقة الذهبية وغلاف "ونكا" الخارجي، وهو شخصية خيالية ظهرت في رواية الأطفال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" للكاتب البريطاني روالد دال".

ابتكري ألعاب الشوكولاتة

ابتكري ألعاب الشوكولاتة



هناك العديد من ألعاب الحلويات والشوكولاتة الرائعة التي تناسب جميع الأعمار. يُنصح بدمج الألعاب الصالحة للأكل مع بعض ألعاب الحفلات التقليدية والحيوية؛ حتى لا ينشغل الجميع بتناول الحلويات! إليكم بعضاً من ألعابنا المفضلة الصالحة للأكل:

من الجبهة إلى الفم

يُعطى كل لاعب قطعة شوكولاتة، أو مربع منها إن شئت، ويضعها على جبهته، ويحاول إدخالها في فمه من دون استخدام يديه. الأسرع في الوصول هو الفائز، لكن المتعة الحقيقية تكمن في مشاهدة الجميع وهم يهزون حواجبهم وخدودهم، محاولين إدخال الشوكولاتة إلى وجوههم!

لعبة الشوكولاتة

واحدة من ألعاب الطفل المفضلة على الإطلاق، وهي الأفضل للأعداد الصغيرة، لذلك إذا كان لديك أكثر من 10 أشخاص، اقترحي تقسيمهم إلى مجموعتين. يجلس الجميع في دائرة حول لوح تقطيع مع لوح كبير من الشوكولاتة وسكين وشوكة ونرديْن عليه. يوجد في الدائرة أيضاً قبعة ووشاح وزوج من القفازات. يتناوب اللاعبون على رمي النرد، وبمجرد حصول شخص ما على 6 مزدوجة، فإنه يرتدي القبعة والوشاح والقفازات، ويبدأ في تناول الشوكولاتة بالسكين والشوكة. والأهم من ذلك أنه لا يمكنك تناول سوى مربع واحد في كل مرة، لذا تحتاجين إلى تقطيعه بدقة. بمجرد حصول اللاعب التالي على "6" مزدوجة، فإنه يأخذ القبعة والوشاح والقفازات وأدوات المائدة ويبدأ في تكسير الشوكولاتة. إذا كنت تريدين تسريع الأمور قليلاً، فما عليك سوى استخدام نرد واحد، وتغيير اللاعب في كل مرة يتم فيها رمي 6.

صممي جلسة قراءة أو تابعوا فيلماً عن الشوكولاتة

اجمعي أطفالك، في مكان خاص، قومي بتصميمه بنفسك في زاوية من البيت، مستخدمة فيه السلال المليئة بألواح الشوكولاتة المختلفة، وعلّقي الصور الإيحائية الخاصة بشخصيات فيلم "تشارلي ومصنع الشوكولاتة" للكاتب البريطاني روالد دال، أو اقرئي لهم كتاب روالد دال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"؛ فهو يستحق القراءة، أو اجتمعوا لمشاهدة الفيلم، وشجعي أطفالك على تدوين ملاحظاتهم وآرائهم بطعم الشوكولاتة، وكيف انجذب إليها أبطال الفيلم.

قومي بتحضير الشوكولاتة في البيت مع أطفالك

قومي بتحضير الشوكولاتة في البيت مع أطفالك

قومي بتقسيم 300 جرام من الشوكولاتة الداكنة إلى وعاء.

ضعي 300 مل من الكريمة المزدوجة في مقلاة مع 50 جراماً من الزبدة ثم سخنيها برفق حتى تذوب الزبدة ويبدأ السائل في الغليان تقريباً.

صبّي الكريمة فوق الشوكولاتة، وحركي حتى تذوب كل المكونات معاً وتصبح ناعمة.

اتركيها في الثلاجة لبضع ساعات، ستصبح مثل النوتيلا السميكة إلى حد ما.

في الحفلة، أعطي كل طفل ملعقة وطبقاً، وضعي الأوعية مع إضافات مسحوق الكاكاو، والحلوى المتفجرة، والرشات، والشوكولاتة البيضاء المفرومة، وأي شيء آخر يعجبك.

سيكون الأمر فوضوياً إلى حد ما، ولكن أعطي لكل طفل صندوقاً صغيراً؛ ليضع فيه روائعه الفنية ويأخذها إلى المنزل.

متى يستطيع الأطفال تناول الشوكولاتة؟

اصنعي الشوكولاتة المالحة

بما أن الجميع سيتناولون كمية معينة من الشوكولاتة والحلويات خلال الحفلة، فمن الأفضل أن تقدمي لهم شيئاً أقل حلاوة، أنصحك بتجربة طبق شوكولاتة مالح، وهو طبق الفلفل الحار بالشوكولاتة مع الأرز، ولتحضير الشوكولاتة المالحة؛ يمكنك إذابة الشوكولاتة الداكنة، وإضافة قليل من الملح البحري إليها. يمكنك أيضاً تحضير شوكولاتة بالكراميل المملح؛ عن طريق تحضير الكراميل، وإضافة الملح، والفلفل الحار، والأرز المسلوق، ثم مزجه مع الشوكولاتة المذابة. هناك العديد من الوصفات المتوفرة على الإنترنت، ويمكنك اختيار الوصفة التي تناسب ذوقك وتفضيلاتك.

حضّري كعكة الشوكولاتة

حضّري كعكة الشوكولاتة



اصنعي أشهى كعكة شوكولاتة ضخمة تشبه كعكة Bogtrotter، والتي يمكنك الحصول عليها ومضاعفة كمية التزيين التي توصي بها الوصفة، بالإضافة إلى التأكد من أن لديك الكثير من الشوكولاتة المفضلة لديك لتزيينها بها، ثم قطعي هذه الكيكة وضعيها في علب، ليأخذها الأطفال معهم على بيوتهم.

ما هي الكمية المناسبة من الشوكولاتة لطفلك يومياً؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.