توقفي عنها فوراً.. عادات تجعل أطفالك يتأخرون في الكلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 07:23 صباحاً - هل يعاني طفلك من تأخر في النطق أو الكلام؟ عليك أن تنتبهي فقد يتسبب تأخر النطق في التأثير في قدرة الطفل على التحدث، وفي هذه الحالة يكون الطفل غير قادر على نقل محتويات أفكاره بشكل جيد؛ فيصعب فهم كلامه ويُعَدُّ الأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام قادرين على نطق الكلمات، ولكنهم يجدون صعوبة في الربط بينها، فغالباً ما يتجاهل الوالدان هذه الحالة؛ لأنها تُعتبر طبيعية، ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، ولكن بعض حالات تأخر النطق تحتاج إلى العلاج والتدخل الطبي للتغلب عليها. في ما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" أسباب وعلامات وطرق التعامل مع تأخر النطق لدى طفلك.

ما تأخر النطق عند الأطفال الصغار؟

يواجه الأطفال صعوبة في فهم الآخرين -الصورة من موقع Freepik

قد يحاول الأطفال الصغار الذين يعانون من تأخر الكلام إنتاج الأصوات ونطق الكلمات، لكنهم يجدون صعوبة في تشكيل الأصوات الصحيحة لتكوين الكلمات، وهناك العديد من العلامات التي يمكن ملاحظتها ما إذا كان الطفل يعاني من تأخر الكلام هي كما يلي:

قد يعاني الأطفال أيضاً من تأخيرات لغوية، التي تنطوي على الفهم والتواصل، اللفظي وغير اللفظي.

قد يتمكن الأطفال الصغار الذين يعانون من تأخر لغوي من إصدار الأصوات ونطق بعض الكلمات بشكل صحيح، لكنهم لا يستطيعون بعد تكوين عبارات أو جمل متماسكة وعادةً ما يواجهون أيضاً صعوبة في فهم الآخرين.

عدم القدرة على نطق 25 كلمة على الأقل أو عدم القدرة على تسمية الأشياء بشكل صحيح بعمر السنتين.

عدم القدرة على استخدام عبارات مكونة من كلمتين أو جمل اسمية أو عدم القدرة على تسمية أجزاء الجسم بشكل صحيح بعمر السنتين ونصف السنة.

عدم القدرة على استخدام 200 كلمة، أو صعوبة في فهم الكلام، أو عدم القدرة على طلب الأشياء بالاسم، أو عدم القدرة على بناء جملة بعمر ثلاث سنوات.

عدم القدرة على تقليد أو نطق الكلمات التي تم تعلمها مسبقاً أو عدم القدرة على نطق الاسم الكامل بشكل صحيح فوق ثلاث سنوات.

صعوبة الاستجابة عند التحدث إليه.

نادراً ما يقلد كلام الآخرين.

- صعوبة نطق أسماء الأشياء في المنزل.

يُظهر إيماءات الجسم أكثر من التحدث عند طلب شيء ما.

تجنب التواصل البصري مع الشخص الذي تتحدث إليه.

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عادات قد تؤدي إلى تأخر الكلام عند الأطفال

بعض العادات قد تكون عرضة لخطر التسبب في تأخر الكلام لدى الأطفال وهي كالآتي:

قلة التحفيز

لكي يتمكن الأطفال من التحدث بطلاقة؛ يحتاجون إلى تعلم التحدث والمشاركة في المحادثات فيعد من الصعب إجراء محادثة إذا لم يكن هناك أحد يتفاعل مع طفلك.

لذلك تلعب البيئة دوراً مهماً في تطور النطق واللغة لدى الطفل، ويمكن أن يؤدي نقص التحفيز اللفظي أيضاً إلى منع الأطفال من الوصول إلى المرحلة المثالية من النمو.

على الجانب الآخر من المحتمل أن تؤثر قلة التحفيز أيضاً في جميع أنواع تطور اللغة، بما في ذلك تطور الكلام نفسه، بالإضافة إلى القدرة على فهم المفاهيم والتعبير عنها وتعلم كيفية التواصل اجتماعياً.

التحدث بلغة الطفل

عند التحدث وتقديم كلمات جديدة للأطفال، يجب استخدم النطق الواضح وسهل الفهم فإن عادة استخدام لغة الأطفال، أو الكلمات غير الواضحة يمكن أن تجعل من الصعب على الأطفال فهم الكلمات أو الجمل الجديدة.

تجاهل العلامات المبكرة لتأخر النطق

من المهم معرفة ما هي علامات تأخر النطق. وبهذه الطريقة، يمكن للأم استشارة الطبيب من الفور، وليتلقى طفلك العلاج المناسب في أقرب وقت ممكن.

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التحدث بلغتين مجتمعتين

بالنسبة للمراحل الأولى لتعريف الأطفال باللغة، فمن الأفضل استخدام لغة واحدة فقط أولاً، وهي لغة الأم وتجنب الاستخدام المختلط وغير المتناسق للغتين.

وبصرف النظر عن جعل الأطفال في حيرة من أمرهم، فإن الأطفال أيضاً عرضة لصعوبة التواصل بكلمات ومعنى واضحين.

الكثير من وقت الشاشة

قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات يسبب تأخر نمو طفلك -الصورة من موقع Freepik

قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات الالكترونية لدى الأطفال بعمر سنة واحدة يُعَدُّ مرتبطاً بتأخر النمو في التواصل خاصة في المهارات الحركية الدقيقة والمهارات الاجتماعية. ويرتبط هذا أيضاً بالتأخر في التواصل أو التحدث ويمكن أن تحل هذه المشكلات في سن 2 إلى 4 سنوات.

قراءة الكتب

قراءة الكتب للأطفال في سن مبكرة، حتى قبل أن يتمكنوا من التواصل لفظياً، يمكن أن يساعد في تحفيز تطور اللغة والكلام لديهم؛ وذلك لأن الكتب تعرض الأطفال للمفردات والقواعد التي نادراً ما يسمعون عنها فعندما يكون الأطفال مع الوالدين، فإنهم يتعرضون للغة نفسها، والمفردات نفسها، وأنماط الكلام ولكن تسمح الكتب للأطفال بسماع مفردات وطرق جديدة لتجميع الكلمات معاً، وبالتالي توسيع قدرتهم على فهم اللغة واستخدامها.

التحدث بسرعة كبيرة

إذا كان الآباء يتحدثون بسرعة كبيرة مع أطفالهم؛ فمن المحتمل أن يواجهوا صعوبة أكبر في فهم الكلمات المنطوقة، لأنه لكي يتمكن الأطفال من تقليد الكلام، يحتاجون إلى وقت لمعالجة الكلمات المنطوقة وفهمها.

كيفية التغلب على تأخر النطق عند الأطفال

علاج النطق: العلاج الطبي للأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام هو علاج النطق. يركز هذا العلاج على المساعدة في تحسين مهارات التحدث وفهم اللغة والتواصل بشكل فعَّال.

العلاج الطبي للأطفال الذين يعانون من تأخر الكلام هو علاج النطق. يركز هذا العلاج على المساعدة في تحسين مهارات التحدث وفهم اللغة والتواصل بشكل فعَّال. العلاج الطبيعي علاوة على ذلك، إذا أوصى الطبيب بذلك، يمكن للأطفال الذين يعانون من تأخر النطق الخضوع للعلاج الطبيعي، الذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية الدقيقة اللازمة للتحدث. هناك عدد من الأنشطة في العلاج المهني التي يقوم بها عادة الأشخاص الذين يعانون من تأخر النطق، مثل: ممارسة الألعاب التي تركز على تطوير اللغة، غناء الأغاني، قراءة القصص بصوت عالٍ، اللعب بالآلات الموسيقية، الرسم والتلوين.

يمكن للوالدين بذل عدة جهود أخرى في المنزل لتحفيز قدرات التحدث لدى طفلهما، مثل: دعوة الطفل للحديث دائماً والرد على كلامه، طرح الأسئلة على الطفل وطلب منه الاختيار، مساعدة الأطفال على فهم أسماء الأشياء، والحد من استخدامه للأجهزة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.