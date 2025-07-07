اعرف الفرق بين صدفية الأظافر والفطريات

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صدفية الأظافر وفطريات الأظافر، هي حالات جلدية تصيب الأظافر وتتسبب في حدوث بعض التغيرات عليها، سواء باللون أو السماكة أو ضعف والتكسر.

وتعد فطريات الأظافر هي الحالة أكثر شيوعًا، إذ تصيب حوالي 8% من البشر، في حين أن صدفية الأظافر تصيب حوالي 2-3% فقط، بحسب موقع "Health" الطبي.

أعراض صدفية الأظافر مقابل فطريات الأظافر

يمكن أن تتسبب صدفية الأظافر وفطريات الأظافر، في أظافر سميكة أو متغيرة اللون أو هشة أو عدم الراحة أو انحلال الظفر، رغم ذلك يوجد بعض الأعراض الخاصة بكل حالة على حدة.

ومن المرجح أن تُسبب صدفية الأظافر نقرات، خدوش صغيرة، وبقعًا بلون السلمون أو تغيرًا في اللون يشبه قطرات الزيت، بقع وردية برتقالية، كما يمكن أن تُسبب خطوطًا حمراء أو بنية تُسمى نزيفًا شظويًا، وجلدًا سميكًا تحت الأظافر، وبقعًا متقشرة على الجلد بالقرب منها.

وعادةً ما تُسبب فطريات الأظافر أظافرًا بيضاء أو صفراء اللون، وتصبح سميكة وهشة وخشنة، ومع تفاقم الحالة، قد يتحول لونها إلى البني أو الأسود، وقد تنبعث منها رائحة كريهة، لكن لا تُسبب فطريات الأظافر نقرًا أو بقعًا عاجية أو قشورًا.

ويعد الفرق الرئيسي بين صدفية الأظافر وفطريات الأظافر هو أسبابهما، كما أن عملية التشخيص والعلاج لهذه الحالات مختلفة تمامًا.

الأسباب وعوامل الخطر المختلفة

تحدث صدفية الأظافر عندما يهاجم جهازك المناعي الجلد تحت الظفر عن طريق الخطأ، مسببًا التهابًا، وغالبًا ما تصاحب الصدفية الجلدية أو التهاب المفاصل الصدفي، مما يسبب ألمًا وتيبسًا وتورمًا في المفاصل، وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

وجود أحد أفراد العائلة مصابًا بالصدفية

ضعف الجهاز المناعي

إصابة في الظفر

التهاب المفاصل الصدفي

في الوقت نفسه يحدث فطر الأظافر بسبب الإصابة بالفطريات أو الخميرة أو العفن، وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

الشيخوخة

قدم الرياضي

مرض السكر

التعرض المتكرر للرطوبة

العيش مع شخص مصاب بفطريات الأظافر

قضايا النظافة

صدفية

ضعف الجهاز المناعي

قد تؤثر على أظافر مختلفة

يمكن أن تؤثر صدفية الأظافر على أظافر اليدين والقدمين، بينما تكون احتمالية إصابة فطريات الأظافر بأظافر القدمين أعلى بـ 7-10 مرات من أظافر اليدين، وتزدهر الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة، وهي أكثر شيوعًا حول القدمين منها حول اليدين.

هل من الممكن الإصابة بالصدفية وفطريات الأظافر في نفس الوقت؟

يمكن أن تصاب بالصدفية وفطريات الأظافر في نفس الوقت، حيث تشكل العدوى المختلطة حوالي 5% من جميع الحالات.

علاج فطريات وصدفية الأظافر

قد يتضمن علاج فطريات الأظافر تناول الأدوية المضادة للفطريات، أو العلاج بالليزر، أو إزالة الأظافر.

وعادةً ما تكون صدفية الأظافر حالة مزمنة ذات أعراض متقطعة، وقد تؤدي إلى تساقط الأظافر أو البشرة المحيطة بها، وهو أمر أقل شيوعًا في فطريات الأظافر.

مع علاج الصدفية في الأظافر، يستغرق نمو أظافر اليدين حوالي ستة أشهر، وأظافر القدمين ما يصل إلى عام.

تجنب إصابة الأظافر

حافظ على يديك جافة، استخدم القفازات عند التنظيف أو التعامل مع المواد الكيميائية أو غسل الأطباق

حافظ على أظافرك أنيقة ومرتبة ونظيفة

ارتدِ أحذية تناسبك جيدًا

ارتدِ الصنادل أو النعال لحماية قدميك في الأماكن العامة مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة والساونا والفنادق