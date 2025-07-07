شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يُؤثر التوتر على النساء أكثر؟.. السر فى الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

النساء، على وجه الخصوص، أكثر عرضة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالتوتر ، ووفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، تُبلغ النساء باستمرار عن مستويات توتر أعلى من الرجال، وغالبًا ما يُصنّفنها عند مستوى 8 أو أعلى على مقياس من 10 نقاط، لكن التأثير الحقيقي يتجاوز المشاعر؛ فالتوتر المزمن يُعطّل الجهاز الصمّاء، وهو مركز التحكم الهرموني في الجسم.



وفقا لتقرير موقع healthsite أنه عند الشعور بالتوتر، يرتفع مستوى الكورتيزول (هرمون القتال أو الهروب)، ورغم فائدته في حالات النوبات الصغيرة، إلا أن التوتر المستمر يُبقي مستويات الكورتيزول مرتفعة، مما يُخل بتوازن الهرمونات الرئيسية مثل الإستروجين والبروجسترون.

والنتيجة؟ دورات شهرية غير منتظمة، وزيادة في الوزن، وأرق، وتقلبات مزاجية، وانخفاض الرغبة الجنسية، وحتى مشاكل في الخصوبة، في بعض الحالات، يرتبط التوتر طويل الأمد بمتلازمة تكيس المبايض، واختلالات الغدة الدرقية، والبداية المبكرة لانقطاع الطمث.

استعادة التوازن: من أين نبدأ

يذكر التقرير أنه يمكن إعادة ضبط هذا الخلل الهرموني، ويبدأ استعادة التوازن الهرموني بتغييرات صغيرة ومتواصلة في نمط الحياة:

إعطاء الأولوية للنوم: حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة - لإعادة ضبط الهرمونات الطبيعية لجسمك.

التغذية بحكمة: يمكن للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم (مثل الشوكولاتة الداكنة والسبانخ) والدهون الصحية (المكسرات والأفوكادو) ومصادر فيتامين ب أن تدعم الصحة الهرمونية.

التحرك بانتظام: تساعد الأنشطة مثل المشي، واليوجا، والسباحة، أو تمارين القوة على خفض مستوى الكورتيزول واستقرار الحالة المزاجية.

ممارسة اليقظة الذهنية: مجرد 10 دقائق من التأمل أو التنفس يوميًا يمكن أن يخفف من التوتر وينظم الجهاز العصبي.

حافظ على سلامك: ضع حدودًا، اجعل سعادتك أولوية ليس بالضرورة أن تكون كل ساعة منتجة.

الهرمونات لا تعمل بمعزل عن غيرها، بل تعكس طريقة عيشك وشعورك وتعاملك مع الحياة، لذا فإن الإنصات إلى هذا الإيقاع، وتعديل وتيرة حياتك وفقًا له، ليس ترفًا، بل هو أمرٌ أساسى.

فهم العلاقة الوثيقة بين التوتر والصحة الهرمونية يُمكّن المرأة من التحكم بصحتها. بإجراء تغييرات بسيطة ومدروسة في نمط حياتها، يصبح التوازن في متناول اليد.